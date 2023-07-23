الإثنين 24 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

أقل درجة حرارة سجلت في الدولة اليوم

أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
23 يوليو 2023 08:22

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم. 

وأكد الأرصاد عبر حسابه الرسمي في تويتر أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 21.9 درجة مئوية في جبل مبرح (رأس الخيمة) الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد يستقبل وصي عرش ولاية باهانج الماليزية
علماء يحذرون من خطورة موجة الحر بشمال الأطلسي
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
درجات الحرارة
الإمارات
آخر الأخبار
قبل انطلاق «نسخة السعودية».. «العنابي» يستعد لكتابة الصفحة العربية
الرياضي
قبل انطلاق «نسخة السعودية».. «العنابي» يستعد لكتابة الصفحة العربية
اليوم 20:45
من فعاليات برنامج سفراء المتاحف
ثقافة
«الشارقة للمتاحف» تفتح باب التسجيل في برنامج «سفراء المتاحف»
اليوم 20:41
دمار كبير جراء هجوم إرهابي نفذته حركة «الشباب» في مقديشو (أرشيفية)
عربي ودولي
انتحاري يقتل 30 جنديا بهجوم إرهابي في مقديشو
اليوم 20:32
العاصمة الجزائرية
عربي ودولي
الجزائر تحتج لدى الدنمارك والسويد على تدنيس المصحف
اليوم 19:48
رجال إطفاء يكافحون حرائق غابات في تونس
عربي ودولي
تونس تشهد حرائق غابات وموجة حر غير مسبوقة
اليوم 19:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©