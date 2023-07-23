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أقل درجة حرارة سجلت في الدولة اليوم
أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
23 يوليو 2023 08:22
كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأكد الأرصاد عبر حسابه الرسمي في تويتر أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 21.9 درجة مئوية في جبل مبرح (رأس الخيمة) الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
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