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«تنمية المجتمع» تنظم عرساً جماعياً لعدد من أبناء قبيلة الدروع

مشاركون في العرس الجماعي (وام)
23 يوليو 2023 01:03

العين (وام) 

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نظمت وزارة تنمية المجتمع، بدعم من مصرف أبوظبي الإسلامي، عرساً جماعياً لعدد من أبناء قبيلة الدروع، في منطقة القوع بمدينة العين، وذلك في إطار التزامها بترسيخ ثقافة الأعراس الجماعية وخفض تكاليف الزواج.
أقيم العرس الجماعي في قاعة أفراح منطقة القوع، بحضور عدد من المسؤولين والمدعوّين وذوي العرسان وأصدقائهم، وبمشاركة الفرق الشعبية، احتفالاً بالمناسبة.
وتحرص وزارة تنمية المجتمع سنوياً على إقامة الأعراس الجماعية في مختلف إمارات ومناطق الدولة، تأكيداً لنهج وتجربة الأعراس الجماعية والتي تمثل ظاهرة وطنية تحتذى به في ترسيخ قِيَم ومبادئ وتقاليد أصيلة في المجتمع، والمساهمة في خفض تكاليف الزواج لبناء أسر مستقرة ومتماسكة، قادرة على المساهمة في مسيرة التنمية الاجتماعية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

تنمية المجتمع
وزارة تنمية المجتمع
مصرف أبوظبي الإسلامي
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