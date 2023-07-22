الإمارات تشارك في معرض الدفاع الدولي في تركيا

أبوظبي (الاتحاد)

بتنظيم من مجلس الإمارات للشركات الدفاعية - الداعم الرئيسي لقطاع الصناعات الدفاعية بدولة الإمارات - يشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الـ 16 للمعرض الدولي لصناعة الدفاع (IDEF23)، والذي يُعقد في إسطنبول برعاية رئاسة الجمهورية التركية خلال الفترة ما بين 25 و28 يوليو الجاري. ويشارك في أعمال المعرض وفد رفيع يمثل قطاع الصناعات الدفاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة يترأسه طارق عبد الرحيم الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن.

ويعتبر المعرض الدولي لصناعة الدفاع رابع أكبر معرض دفاعي في العالم من حيث عدد العارضين، ويتوقع أن تحقق دورة هذا العام من المعرض رقماً قياسياً في عدد المشاركين، حيث أضيفت قاعة عرض جديدة للقاعات الحالية لتلبية الطلب الكبير من المؤسسات والشركات التركية والعالمية الراغبة في المشاركة في هذا الحدث.

وسجلت فعاليات الدورة السابقة من المعرض حضور أكثر من 68.795 زائراً من 94 دولة ومشاركة 1.238 عارضاً من 53 دولة. وشهدت الدورة توقيع 1.238 اتفاقية، فيما بلغ عدد الوفود الرسمية المشاركة 163 وفداً مثلوا 81 دولة ومنظمتين دوليتين.

يشكل الجناح الوطني للدولة في المعرض جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدفاعي وتبادل الخبرات مع الشركات والمؤسسات العالمية، إضافة إلى عرض القدرات والابتكارات التكنولوجية الحديثة التي تنتجها الشركات الدفاعية الإماراتية والتي تحمل علامة «صنع في الإمارات»، حيث يحتضن الجناح ثماني من أبرز الجهات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة، وهي: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إضافة إلى شركات ياه سات وكاليدس والحمرا وأكاديمية ربدان ومجلة الجندي وآيدكس.

الشركات الإماراتية

تسعى الشركات الإماراتية إلى عرض آخر التطورات الدفاعية التي تشمل المجالات الجوية والبرية المستقلة والتطوير التقني والتنمية الصناعية، حيث في الأنظمة والحلول البرية المستقلة، تستعرض شركة «كاليدس» أحدث المركبات القتالية المدرعة المزودة بأحدث أنظمة الصواريخ أرض - أرض وجو - أرض، بينما في مجال التنمية الصناعية، تستعرض دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أهم الفرص والحوافز الجاذبة في القطاع الصناعي لتلبية احتياجات الأعمال كافة للمستثمرين الدوليين لتسهيل الاستثمار في إمارة أبوظبي.

أما في مجال الحلول التكنولوجية المتقدمة، تشارك شركة «ياه سات» في تقديم أحدث الحلول في أنظمة الاتصالات، ولتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي في الأسواق الدولية، تستعد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للترويج لمنتدى «اصنع في الإمارات»، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز نمو الصناعات الوطنية ومناقشة فرص الشراكة والتعاون في القطاع الصناعي.

وفيما يتعلق بالتسليح العسكري، تقدم شركة «الحمرا» عرضاً لأحدث الحلول والمعدات العسكرية والأمنية، في حين ستقوم شركة «آيدكس» بالترويج لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2025»، كما يحتوي الجناح على مجلة الجندي التي تصدر عن وزارة الدفاع.

وقال أنس ناصر سعيد العتيبة، مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية: «تعكس مشاركة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في معرض الدفاعي الدولي (IDEF2023) عمق وصلابة العلاقات الثنائية الإماراتية التركية، في ظل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية. ويحرص المجلس على تمتين جسور هذه العلاقات في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية التركية التي تم توقيعها في شهر مارس 2023 والتي تخدم الرؤى المستقبلية والأهداف التنموية لرفد الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.

وأضاف: «نتطلع إلى استكشاف الفرص الواعدة للشركات والمؤسسات الوطنية المشاركة في المعرض، حيث يمكنهم عرض منتجاتهم وحلولهم المبتكرة التي تفتخر دولتنا بتصنيعها من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية، وتوسيع حضورهم في الأسواق العالمية. كما نسعى لتعزيز سلاسل الإمداد الوطني لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية والقدرة الذاتية في هذا القطاع».