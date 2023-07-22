34 ألف زائر لـ «مهرجان ليوا للرطب»

الظفرة (الاتحاد)

شهدت فعاليات مهرجان ليوا للرطب في دورته الـ 19 لليوم الخامس على التوالي، توافد أعداد كبيرة من أهالي المنطقة والزوار والسياح للتعرف من قرب على التراث الإماراتي العريق، والاستمتاع بالمسابقات والفعاليات التراثية والأنشطة والعروض الفنية التراثية التي جميعها تحكي عن حياة الأجداد، وتقدم صورة مشرقة عن التراث الغني لدولة الإمارات.

واستقبل مهرجان ليوا للرطب نحو 34 ألف زائراً من مختلف أنحاء الإمارات منذ انطلاقته في 17 يوليو الجاري، وعلى مدار 5 أيام، من المواطنين والمقيمين وزوار الدولة، والذين تابعوا مسابقات المهرجان الذي يستمر لغاية 30 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

كما تعرف الزوار على الخدمات التي تقدمها المؤسسات والجهات المشاركة في أجنحة المعرض، وأيضاً على محال السوق الشعبي الذي يعتبر منصة جديدة للتواصل بين مختلف سيدات الإعمال الإماراتيات، إلى جانب مشاركاتهم في مسرح الفعاليات وورش الأطفال، مشيدين بالتنظيم وبتنوع المعروضات الوطنية ذات الجودة العالية والتي تقدم صورة مشرقة عن التراث الغني لدولة الإمارات.

8 أطنان

استقبل مهرجان ليوا للرطب، خلال الأيام الخمسة الأولى من انطلاقته، نحو 8 أطنان من الرطب القادمة من مزارع الدولة ومن إنتاج هذا الموسم 2023، وذلك ضمن مسابقات «مزاينة رطب الدباس» و«أكبر عذج»، والشيشي والخنيزي، فيما تستمر بقية مسابقات مزاينة الرطب خلال الأيام القادمة من خلال أشواط الخلاص والفرض (المفتوح ومزارع العين)، وشوط بومعان، وأشواط نخبة الرطب (الظفرة، وليوا).

تَسلُّم

يواصل مهرجان ليوا للرطب تسلم مشاركات المزارعين في مختلف المسابقات وفق الجدول الزمني المعلن عنه عبر التطبيق الذكي للمهرجان ومنصات التواصل الاجتماعي «تراثنا»، إذ تستمر مسابقات مزاينة الرطب والفاكهة وفعاليات المهرجان لغاية 30 يوليو الجاري.

مشاركات واسعة

سجلت مسابقة «الدباس» بمهرجان ليوا للرطب مشاركة أكثر من 100 مزارع من مزارعي الدولة، وقد خصص لها 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، فيما سجلت مسابقة «أكبر عذج» مشاركة أكثر من 50 مزارعاً، وقد خصص لهذه المسابقة 15 جائزة بقيمة 234 ألف درهم.

وشهدت مسابقة «مزاينة رطب الشيشي» مشاركة 44 مزارعاً، ومزاينة «رطب الخنيزي» 54 مزارعاً، قدموا خلالها أجود أنواع الرطب للمنافسة على المراكز الأولى، إذ تمنح اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى في مسابقتي «رطب الشيشي ورطب الخنيزي»، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول في كل مسابقة على مبلغ 100 ألف درهم، والمركز الثاني 75 ألف درهم، والمركز الثالث 40 ألف درهم، وقد خصصت اللجنة 15 جائزة للفائزين بكل فئة.

20 مجسماً

عُرضت خلال المهرجان 20 مجسماً تراثياً تعكس ذكريات من الماضي عبر 20 نموذجاً تروي تفاصيل بيت الشعر المختلفة وأقسامه مع المسميات الصحيحة لأجزاء البيت، مما يعيد للأذهان ما عاشه الأجداد في الماضي، ويبين للأجيال التطور والحداثة والمكانة التي تتماشى مع عادات وتقاليد مجتمعنا المرتبط بكرم الضيافة.

وتم عرض المجسمات التراثية في وسط موقع المهرجان، ضمن ركن يستطيع زوار المهرجان زيارته والاطلاع على مكوناته والتعرف على تفاصيل بيت الشعر ومحيطه في الماضي، وقد خصصت اللجنة المنظمة للمهرجان مسابقة لـ «أجمل مجسم تراثي» ضمن مسابقات المهرجان، ووضعت لها 10 جوائز قيمة، إذ يتم الإعلان عن الفائزين بعد انتهاء لجنة التحكيم من تقييم الأعمال المشاركة ومطابقتها لمعايير وشروط المسابقة.