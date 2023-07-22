«ليوا للرطب» يعزز السياحة الصيفية ويضاعف معدل الحجوزات الفندقية

الظفرة (الاتحاد)

تسهم فعاليات «مهرجان ليوا للرطب» المقامة حالياً في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، خلال الفترة من 17 حتى 30 يوليو 2023 بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي تراث الإمارات، في تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية، لاسيما من المواطنين والمقيمين القادمين من إمارات الدولة كافة وأسرهم، ما ينعكس إيجاباً على مضاعفة إشغالات الفنادق في منطقة الظفرة الواعدة.

ويمنح المهرجان- الذي يتزامن مع الإجازات الصيفية للمدارس والإجازات السنوية لبعض الموظفين- الفرصة لسكان الدولة والسياح القادمين من خارجها لاستكشاف منطقة الظفرة التي اشتهرت بروحها البدوية الأصيلة، وتراثها العريق، ومحمياتها الطبيعية الخلابة، ومشاريعها السياحية الدامجة بين الماضي والحاضر، وجمال بيئتها الصحراوية لهواة الصيد البري وعشاق المهرجانات والمسابقات التراثية، للاستمتاع بالعديد من التجارب المميزة.

وأكد عبيد خلفان المزروعي، مدير المهرجان، أن مهرجان ليوا للرطب في دورته الـ19 يعزز أهدافه في المحافظة على الموروث الشعبي لدولة الإمارات العربية المتحدة في الارتباط بالنخلة، ويدعم المزارعين ومنتجي الرطب، إضافة إلى تعزيز مكانة منطقة الظفرة على الخريطة السياحية سواء لسياح الداخل أو الخارج، لافتاً إلى أن المهرجان أضحى من العلامات المميزة في المنطقة، وتحول إلى كرنفال سياحي يقصده الكثير من المواطنين والمقيمين في إمارات الدولة والسياح عدا عن المهتمين بزراعة النخيل من أفراد وشركات.

فيما أكد فايز أحمد السعدي، مدير عام شركة المارينا القابضة، إحدى الشركات الرائدة في مجال استثمارات الضيافة وتدير عدداً من الفنادق في منطقة الظفرة: «إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءاً من مهرجان ليوا الرائع للرطب هذا العام، إذ يشرفنا أن نكون الشركاء الرسميين للمهرجان، ونتقدم بخالص امتناننا لمنظمي المهرجان على هذه الفرصة الرائعة، أردنا مشاركة كرم ضيافتنا مع سكان الظفرة ورد الجميل للمجتمع الذي كان داعما رئيسا لنا».

وأشار السعدي إلى أن الفنادق شهدت إقبالًا لافتاً بإشغال الحجوزات الفندقية، إذ أن المارينا للاستثمار تدير فندقين مهمين بمنطقة الظفرة - فندق ويسترن مدينة زايد وفندق ويسترن غياثي، وهذان الفندقان ليسا مجرد أماكن للإقامة، فهما يمثلان التزامنا برفاهية العائلات في منطقة الظفرة، ويسعدنا أن أن نعلن قريباً عن افتتاح فندقاً صحراوياً جديداً في ليوا، وهو فندق ويسترن ليوا، الذي سيعكس الثقافة والعادات الثرية لأهالي ليوا.

بنية متطورة

من جانبها، أكدت ديانا كورنيلكيس، مدير فندق تلال ليوا بمدينة زايد: «إن مهرجان ليوا للرطب يسهم كل عام في تنشيط السياحة الصيفية في منطقة الظفرة، وينعكس ذلك على حركة الحجوزات الفندقية التي يزداد الطلب عليها وكذلك على المرافق الفندقية والضيافة والتموين»، مشيرة إلى أن مهرجان ليوا للرطب الذي يقام بشكل سنوي حقق طفرة كبيرة في منطقة الظفرة تأثرت بها جميع القطاعات الاقتصادية، ومنها القطاع الفندقي الذي يشهد نمواً مضاعفاً على صعيد الإشغالات.

زوار

من ناحيتهم، أشاد زوار للمهرجان بالدور الذي يلعبه مهرجان ليوا للرطب في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية. وقالت السائحة الروسية آنيا أندروس، إنها الزيارة الأولى لها لمهرجان ليوا للرطب ولمنطقة الظفرة، معتبرة أنها تشكل تجربة رائعة لاكتشاف الصحراء في رمال منطقة الظفرة، والتعرف إلى مزارع الإبل الأكثر شهرة في المنطقة وسط الرمال الأقحوانية.

من ناحيته، أكد راشد النعيمي أحد الزوار المواطنين للمهرجان، إن مهرجان ليوا للرطب والفعاليات التي تقام على مدار العام في منطقة الظفرة تعكس الغنى الكبير الذي يتميز به تراث دولة الإمارات، وكذلك تعد بمثابة حلقة وصل بين الأجيال، ومناسبة أساسية لإحياء التراث لدى الأجيال الناشئة، حيث يجسّد المهرجان جهود إمارة أبوظبي وجهة عالمية متفردة تعمل على الحفاظ على الموروث وإحيائه، وإيصال رسالة دولة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم.

وقالت فاتن النجدي مقيمة عربية، إنها اصطحبت أطفالها للاستمتاع بمهرجان ليوا للرطب مع تزامن المهرجان مع الإجازات المدرسية والإجازات السنوية لبعض الموظفين، لافتة إلى أن المهرجان يعد وجهة مناسبة للأطفال من مختلف الجنسيات والأعمار لقضاء عطلة المدارس في أجواء مريحة، لاسيما مع أجواء نشر التوعية والثقافة لدى الأطفال.