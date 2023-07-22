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الإمارات

تتويج الفائزين في مسابقة المانجو في مهرجان ليوا للرطب

خلال تتويج الفائزين (من المصدر)
23 يوليو 2023 01:03

الظفرة (الاتحاد) 

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شهدت مسابقة المانجو بفئتيها المحلي والمنوع في مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 19، منافسات قوية بين 105 مزارعين من مختلف مناطق دولة الإمارات سجلوا في المسابقة.
وتستمر مسابقات وفعاليات المهرجان في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة لغاية 30 يوليو الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات. وتوجت اللجنة المنظمة للمهرجان الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة المانجو بفئتيها المحلي والمنوع، بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، والمقدم أحمد سهيل العامري من مديرية شرطة منطقة الظفرة، وعدد من المزارعين وعشاق المسابقات التراثية.
وأسفرت النتائج في مسابقة «المانجو المحلي» عن تقدم المزارع «علي محمد سالم محمد الشهياري»، وفي المركز الثاني «عويضة خليفة بيات مشوي القبيسي»، وفي المركز الثالث «ورثة عبدالله علي محمد بن شيبان المهيري»، وفي المركز الرابع جاءت «فاطمة جمعة راشد بوقفل الياسي»، وفي المركز الخامس «هند عبيد راشد رشيد الهاملي والأخوة».
وحصد المركز الأول في مسابقة «المانجو المنوع»، المزارع «محمد جمعة سالم الشاعر المزروعي»، وفي المركز الثاني «أحمد محمد محمد علي الرميثي»، وفي المركز الثالث «سليمان سعيد سليمان جميع الظنحاني»، وفي المركز الرابع «محمد راشد الشريقي المحرزي»، وفي المركز الخامس «سيف صياح سالم طماش المنصوري».

المانجو
مهرجان ليوا للرطب
الإمارات
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