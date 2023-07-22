البرلمان العربي للطفل يناقش قضايا التغير المناخي

الشارقة (الاتحاد)

اثنان وخمسون طفلاً عربياً تواجدوا تحت قبتهم البرلمانية، خلال انعقاد جلستهم الثانية، ضمن أعمال الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل، التابع للجامعة العربية، توافدوا من خمس عشرة دولة عربية لمناقشة موضوع بالغ الأهمية يمس حاضرهم ومستقبلهم، والذي حمل عنوان «الطفل العربي: جهد مستدام من أجل المناخ»، صوتهم يدعو إلى تكاتف الجهود من أجل منظومة عربية نحو العمل المناخي المستجيب للتغيرات كافة الآنية والمستقبلية.

مداخلات الأطفال الأعضاء خلال جلستهم التي عقدت بمقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، عكست مدى تمكنهم كجيل قادم من قيادة نهج الاستدامة في مجال المناخ، والمساهمة الفاعلة في تطوير الحلول المبتكرة، والمشاركة في الجهود المناخية.

آراء رفيعة المستوى طرحت، وسلطت الضوء على أهمية التعاون العربي والدولي لتعزيز مشاركة الأطفال في مراكز اتخاذ القرار للمساهمة بدور فاعل في إحداث التغيير المستدام والمنشود، ومناقشة الموضوعات الحيوية، كما في المناخ، وأهمية دور المناهج التعليمية والأسر، ووسائل الإعلام التقليدي والحديث، في تزويد أجيال المستقبل بالمعارف والمهارات، ومنحهم الفرص التي تتيح لهم المساهمة في تحقيق التحول النوعي نحو الحياد المناخي، والاستفادة من نتائجه.

وأكد الأطفال أنهم قادرون، من خلال العمل معاً، على تحفيز الابتكار في مجال الاستدامة والعمل المناخي الهادف لدى أجيال المستقبل، واقترحوا إنشاء منصات ومواقع إلكترونية، وطرح جلسات حوار محلية ودولية؛ تهدف إلى إعطاء مساحة أكبر للمشاركة في حوارات متعددة الأوجه حول المناخ، وتغيراته وظواهره، وأهمية الوعي نحو تحدياته، والعمل ضمن ورش عمل تفاعلية لتبادل الأفكار وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تخدم المجتمع، كما في استخدام الوقود، والاعتماد على الأجهزة الصديقة للبيئة، وتخفيض الانبعاثات وغيرها.

لفتت الآراء والتوصيات القيمة التي طرحها أطفال الوطن العربي في برلمانهم إلى أهمية تشجيع المواهب من أجل ابتكار حلول فعالة ومستدامة، وتنمية سبل التواصل كما في البرلمان العربي للطفل، وغيرها من المنصات والجهات، لإشراك الأطفال وتثقيفهم وتمكينهم، لإحداث تغير إيجابي في مدارسهم وأسرهم ومجتمعهم لتحويل التعهدات المتعلقة بالمناخ إلى عمل حقيقي، يبدأ من الطفل.

الحضور

حضر الجلسة، هنا سيف السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والدكتور عبدالرحمن الياسي مدير عام ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بجانب حضور الدكتور عبدالمالك دبابش المستشار في إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية.

الطفولة العربية

بدأت وقائع الجلسة بكلمة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل قائلاً: يسرنا اليوم أن نلتقي بكم في إمارة الشارقة (المقر الدائم للبرلمان العربي للطفل) في الجلسة الثانية من الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل، ويسعدني أن أرحب بكم في بلدكم دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً من شارقة الثقافة المُحبة والصديقة للأطفال من كل مكان.

وأضاف: باسم البرلمان العربي للطفل، نتشرف بأن نتوجه بأسمى آيات التقدير والعرفان لوالدنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أسس للطفولة العربية هذا البرلمان الذي تجتمع فيه مرتين في كل عام لمناقشة الموضوعات التي تؤثر في حاضرهم، وترسم أحلام غدهم ومستقبلهم.

وتابع الباروت في كلمته: بحمد الله تعالى، يشارك أبناؤنا وبناتنا أعضاء البرلمان في مناقشة العديد من الموضوعات المهمة، منطلقين من الأهداف العالمية، مسترشدين بأدلة الاستدامة، وذلك ضمن خطة طموحة، من ضمنها الموضوع الذي سيناقشه الأعضاء في هذه الجلسة بعنوان: «الطفل العربي: جهدٌ مستدام من أجل المناخ»، داعياً إلى أهمية حفظ التوازن البيئي والعيش بسلام على كوكب الأرض.

قضية التغير المناخي

وفي ترؤسها لمجريات الجلسة، أكدت الكويتية جنان الشريف رئيسة البرلمان العربي للطفل أهمية قضية التغير المناخي، كونه في مصاف الأولويات في القضايا العالمية، وذلك تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة المعلن عنها من قبل الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى عالم يسع الجميع. وتابعت، في كلمتها: لفئة الأطفال في العالم دورٌ كبير ومؤثر في العمل من أجل الاستدامة، ولهذا، ومن هذا المنبر أدعو أعضاء البرلمان العربي للطفل للمشاركة الفعالة في هذه الجلسة بآرائهم وأفكارهم وبمقترحاتهم، حتى نضع بصمة للطفولة العربية على مستقبلنا المشرق. بعدها تلت الفلسطينية حلا جهليل النائب الأول لرئيسة البرلمان العربي للطفل أسماء الأعضاء المعتذرين عن عدم حضور هذه الجلسة.

ثم بدأ الأعضاء والعضوات مداولاتِ الجلسةِ، وطرحوا لمداخلات قيمة في موضوع جلستهم الثانية «الطفل العربي: جهد مستدام من أجل المناخ»، مقدمين توصياتهم في هذا الموضوع.

سلامة الطنيجي: رفع الوعي بالأخطار المحدقة

العضوة الإماراتية سلامة الطنيجي تطرقت إلى جهود الإمارات للحد من هذه الظاهرة، وتعزيز الجهات المختصة للتعامل مع تلك الظاهرة، وإنشاء إدارة للتغير المناخي في وزارة الخارجية، وتطرقت إلى جهود القيادة في الإمارات للاهتمام بالأنشطة البيئة، وأوصت بالعمل للحد من التغير المناخي، ورفع مستويات الوعي بالأخطار المحدقة، وتوفير الحقائق في هذا الشأن.