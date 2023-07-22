5 نصائح للتخلص من أمراض الصيف

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

مع قدوم فترة الصيف، تظهر أمراض موسمية عدة يسببها التعرض المباشر لأشعة الشمس والحرارة العالية والرطوبة المرتفعة، والتي تؤثر بشكل واضح على الصحة العامة للجسم، سواء كانت ضربات شمس أو إنهاكاً حرارياً أو الأمراض الجلدية والجفاف وأمراض العين وغيرها الكثير من الأمراض التي تصيب مختلف الفئات السنية، لذا يحرص الأطباء والمتخصصون وحتى الجهات المعنية في قطاع الصحة على نشر الوعي واتخاذ الإجراءات الوقائية للابتعاد عن تلك المشاكل خلال فترة الصيف، مؤكدين أن هذه الفترة من السنة من أكثر الفترات التي يصاب فيها الأشخاص، سواء كبار السن أو الأطفال بمختلف الأمراض مثل الجلدية «الطفح الجلدي» نتيجة امتصاص الجلد المفرط لأشعة الشمس، وغيرها من المشاكل الصحية.

وأجمع أطباء ومتخصصون في الأمراض الباطنية أن أشعة الشمس القوية والحرارة العالية تؤدي بالدرجة الأولى إلى الإصابة بضربات الشمس والإنهاك الحراري نتيجة فقدان الجسم الكثير من السوائل، وامتصاص الجلد المفرط لأشعة الشمس الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة، ما يؤدي إلى القيء والغثيان والصداع والإعياء بشكل متكرر، ويجب حينها إجراء الإسعافات الأولية للمصاب بها ونقله لمكان بارد، وإزالة الملابس الزائدة، ورشه بالماء البارد، وتعويضه بالسوائل، وبالتالي نقله للمستشفى لتلقي العلاج المناسب.

ولخص الأطباء المتخصصون ضرورة اتخاذ 5 نصائح للابتعاد عن مشاكل وأمراض الصيف أهمها: شرب المياه والسوائل بكثرة، وارتداء الملابس المناسبة، وترطيب الجسم، والابتعاد عن أشعة الشمس الحارة، والتهوية الصحية والنقية.

حملات توعوية

وتزامناً مع هذه الفترة من السنة، تقوم منطقة رأس الخيمة الطبية بإطلاق عدد من حملات التوعية حول الأسس والشروط الواجب توفيرها من أجل صيف صحي وآمن لعمالة المشاريع في مختلف المواقع والأماكن العمالية، وللأفراد، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات والمنشآت الخدمية، بحيث يقدم خلالها المنظمون نصائح وإرشادات بلغات متعددة، الإنجليزية والأوردية والعربية، والتي تتناول الإجراءات الواجب التقيد بها للابتعاد عن ضربات الشمس والإعياء الحراري وطرق إسعافها وكيفية تجنبها، وطرق توفير بيئة عمل مناسبة ومريحة للعامل، والالتزام بالقوانين للحد من الإصابات، سواء العمالية أو الفردية من خلال الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية، وذلك من خلال عرض الأفلام الصحية وتوزيع الكتيبات الخاصة والبروشورات والبوسترات التي تحث الناس على اتخاذ تدابير صحية وقائية، وتنشئة أطفالهم في بيئة صحية ضماناً للمستقبل.

التدابير الوقائية

من جانبهم، نصح أطباء العيون بضرورة اتباع التدابير الوقائية خلال الصيف، وتجنب التعرض المباشر للعوامل التي تؤثر على صحة العين، حيث يوضح الأطباء أن إمكانية انتقال الفيروسات في هذه الفترة، أمر محتمل ومتوقع.

ونصحت الدكتورة أرشانا سود، طبيبة عيون، بأهمية العناية بالعيون، واتخاذ بعض الإجراءات لحماية العينين، منها: ارتداء النظارات الشمسية، أو النظارات الطبية، أو النظارات بعدسات شفافة غير طبيّة، أو النظارات الواقية، وإبلاغ قسم الطوارئ، وإجراء فحص عند ظهور أعراض التهاب الملتحمة التي تكثر في فصل الصيف.

وأكد فنيو «تثقيف صحي» بقطاع الصحة أهمية إعداد رسائل صحية تثقيفية موحدة لمرضى السكر والضغط والقلب، وغيرها من الرسائل التوعوية، لنشرها في جميع المناطق الطبية بالدولة، للتوعية بمخاطر التعرض المباشر للحرارة وأشعة الشمس من خلال تقديم محاضرات لتوعية أفراد المجتمع، وتقديم خدمات إسعاف أولية خلال الأنشطة.

المشاكل الهضمية

وقال الدكتور حمدي نصر الله «طبيب عام»: إن أمراض الصيف من الأمراض المتوقعة في كل عام، وتأتي على شكل أنماط متعددة مثل «رشح الصيف، عدوى فطر القدم، الجفاف، الأكزيما، التهاب الجلد التأتبي، الطفح الجلدي، الحروق الناتجة عن أشعة الشمس، الأمراض الهضمية، الأمراض التنفسية» والتي من الممكن تفاديها عبر اتباع عدد من النصائح والإرشادات، مثل شرب الكثير من السؤال والمياه، وعدم التعرض المباشر للشمس، ولبس الملابس المناسبة للصيف، وعدم المكوث طويلاً في الأماكن الحارة المغلقة، منوهاً إلى أن من الأمراض المتعلقة بمشاكل الصيف التسمم الغذائي «المشاكل الهضمية» وهي الأكثر شيوعاً في بعض المناطق، وذلك نتيجة فساد بعض الأطعمة بسبب درجات الحرارة العالية، وعدم حفظ الطعام بالشكل الصحيح، وتركه بالخارج لفترات طويلة.

الأمراض الجلدية

وبين الدكتور حمدي نصر الله أن الطقس الحار سبب رئيس لتفاقم بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والجفاف والتصلب ومرض الذئبة والصدفية، وغيرها من الحروق السطحية للبشرة، ناهيك عن الطفح الجلدي الناتج عن الطقس الحار أو بسبب الملابس التي تسبب الاحتكاك، نتيجة التعرق أو المشي لساعات طويلة، لافتاً إلى أنه للابتعاد من هذه المشاكل وتجنبها، لا بد من ترطيب البشرة بشكل دوري، واستخدام الأدوية الموصوفة والاغتسال بشكل منتظم لتجنب الطفح الجلدي والتهيج لتجنبها وعلاجها

الدوخة والصداع

ويعتبر الدكتور نصر الله أن من أكثر الأمراض حدوثاً في الصيف هو «الصداع والدوخة» نتيجة لارتفاع درجة الحرارة وقلة التعرض للهواء النقي والكافي أو البقاء لفترة طويله تحت أشعة الشمس، الأمر الذي يفقد الجسم السوائل والتعرق بشكل كبير، وبالتالي حدوث الجفاف والإنهاك، لذا لا بد من تعويض الجسم بالماء والطعام المناسب لتلك الحالة.

وأشار إلى حمى القش وهي عدوى تسبب حساسية شائعة في الصيف، وتسبب الخمول والسعال ودموع العيون وانسداد الأنف والعطس والذي يمكن التخلص من أعراضه، وعدم التعرض لها عن طريق لبس الكمامات.