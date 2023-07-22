اختبار اليوم الواحد  لرخصة القيادة مبادرة مرنة لمجندي الخدمة الوطنية

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

باشرت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مبادرة «اختبار اليوم الواحد للحصول على رخصة القيادة» الموجهة إلى فئة مجندي الخدمة الوطنية، والتي تسهل عليهم الحصول على رخصة القيادة بكل مرونة ويسر.

وبدأت شرطة رأس الخيمة تطبيق هذه الخدمة منذ يوم الاثنين الماضي وتستمر حتى نهاية العام الجاري، وتأتي تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية وإسعاد المتعاملين وتحقيق رضاهم من الخدمات المرنة المتنوعة المقدمة في مختلف الإجراءات والمعاملات، منها المتعلقة بالتقدم للحصول على رخصة القيادة. وقال العقيد صقر بن سلطان القاسمي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة رأس الخيمة بالإنابة لـ «الاتحاد»: «إن المبادرة التي انطلقت بناء على تعليمات اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، تستهدف مجندي الخدمة الوطنية، لكي يتمتعوا بحزمة من المميزات المتعلقة بإجراءات إصدار رخصة القيادة ويتمكنوا من التنقل من وإلى مراكز الخدمة الوطنية مستوفين الاشتراطات المرورية كافة المتعلقة بقيادة المركبات على الطرق والمسارات». وذكر العقيد القاسمي أنه يحق للملتحقين بالخدمة الوطنية من أبناء الوطن التقدم لاختبار الحصول على رخصة القيادة التي تقدمها شرطة رأس الخيمة، بعد بلوغ سن 18 عاماً واختصار فترة الحصول عليها والتي تستمر لمدة قد تتراوح بين الأسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وتتطلب توجه المتقدم الراغب في الحصول عليها لفتح الملف عبر التطبيقات الذكية وموقع وزارة الداخلية الإلكتروني، من ثم التوجه إلى مركز بالحصا للسواقة للخضوع إلى المتطلبات النظرية، وبعد اجتياز التقييم يتم التقدم للحصول على اختبار العمل الداخلي، وبعدها لاختبار العمل الخارجي والتي يتطلب من تلك المراحل التنقل من موقع إلى آخر.

وأشار إلى أن المبادرة تختصر فترة الحصول على الرخصة من خلال تقدم المجند لاختبار العمل الداخلي والخارجي في يوم واحد دون الحاجة إلى الانتقال إلى مراكز ومواقع أخرى.

وذكر أن العدد المتوقع للمتقدمين من الملتحقين في الخدمة الوطنية والمستفيدين ضمن المبادرة إلى ما يقارب 2000 مجند، خلال الفترة التي تستمر مدة 6 أشهر تقريباً حتى نهاية ديسمبر 2023 وهي فترة قابلة للتمديد في حال شهدت المبادرة ازدياد الإقبال عليها من قبل الفئة المستهدفة.

سلامة وأمن المجتمع

دعا العقيد صقر بن سلطان القاسمي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة رأس الخيمة بالإنابة، أولياء الأمور والمجندين إلى الاستفادة من التسهيلات المقدمة ضمن المبادرة التي تمكنهم من سهولة الحصول على رخص القيادة، وأهمية تحلي الملتحقين بالخدمة الوطنية بالصبر إلى حين بلوغ السن القانونية للحصول على الرخصة، وعدم الاستعجال في قيادة المركبات ما لم يكن السائق حائزاً رخصة قيادة سارية المفعول، نظراً إلى تشديد الرقابة المرورية في مختلف المواقع من قبل العناصر والدوريات المرورية، وفي سبيل الحفاظ على سلامة وأمن المجتمع من الحوادث المرورية التي قد ترتكب من قبل غير الحاصلين على رخص القيادة لعدم معرفتهم الكافية بأهم واشتراطات السير والمرور.

وأكد أهمية نصح أولياء الأمور أبناءهم بذلك وتجنب إعطائهم المركبات للتنقل وغيرها من الأمور حفاظاً عليهم وغيرهم من مستخدمي الطريق، حيث قد يتعرض أولياء الأمور إلى المساءلة القانونية.

وذكر أن المادة 13 من قانون السير والمرور لدولة الإمارات العربية المتحدة الاتحادي رقم 21 لسنة 1995، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2007، والقرار الوزاري رقم 721 لسنة 2008، تضمنت أنه لا يجوز لأي شخص قيادة أي مركبة ميكانيكية على الطريق ما لم يكن حائزاً رخصة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص، تخوله حق قيادة المركبة التي يقودها، كما لا يجوز لأي شخص مسؤول عن مركبة ميكانيكية، أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة تخوله قيادتها، والمخالفة المقررة للقيادة من دون رخصة الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5000 درهم، أو بهاتين العقوبتين، إذا ثبت علم الأب بقيادة غير المرخص للسيارة.