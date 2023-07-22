اختتام بطولة «الروح الإيجابية» لنزلاء المؤسسات العقابية

دبي (الاتحاد)

شهد العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، ختام فعاليات بطولة «الروح الإيجابية» لكرة القدم الإلكترونية لنزلاء المؤسسات (البلايستيشن)، التي نظمتها مبادرة الروح الإيجابية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وشركة «في سلاش»، وذلك بحضور العميد صلاح جمعه بوعصيبه نائب المدير العام للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، والعقيد عبدالله يعقوب يوسف الخضر، مدير إدارة الشؤون الإدارية، والمقدم حمد راشد المري، مدير إدارة السجن المركزي، والمقدم علي خلفان الجلاف، مدير إدارة حراسة السجون، والنقيب فيصل شريف سالم العلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء بالوكالة، وفاطمة بو حجير، منسقة فعالية الروح الإيجابية.

وكرم العميد مروان عبد الكريم جلفار الفائزين في البطولة الهادفة إلى نشر الروح الإيجابية والرياضية بعد أن شهدت منافسة بين 165 من النزلاء، حيث تم تكريم الفائزين في المراكز الأولى بمبالغ مالية وميداليات.

وقال العميد مروان عبد الكريم جلفار: «إن إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، تحرص على تنظيم الأنشطة الرياضية بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وإشراك النزلاء في منافساتها لانعكاسها الإيجابي على صحتهم وحياتهم»، مؤكداً أن البطولة تأتي في إطار حرص شرطة دبي الدائم على تأهيل وتدريب نزلاء المؤسسة من خلال حزمة من الفعاليات والأنشطة والبرامج الهادفة إلى إعداد بيئة صحية واجتماعية ورياضية وثقافية.

رياضي وتوعوي

أكد العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، أن البطولة تأتي في إطار المبادرات المجتمعية التي تعكف شرطة دبي على تنظيمها على مدار العام في إطار رسالتها الهادفة إلى نشر الإيجابية وتعزيز قيم التسامح والتعايش، إلى جانب دعم مختلف شرائح المجتمع، بمن فيهم النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية في الجانب الرياضي والتوعوي والصحي.