الأحد 23 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

اختتام بطولة «الروح الإيجابية» لنزلاء المؤسسات العقابية

مشاركون في المبادرة (من المصدر)
23 يوليو 2023 01:02

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«دبي الرياضي» ينظم «البرنامج الخاص» لكبار المواطنين
متخصصون لـ«الاتحاد»: الهندسة الخضراء مفهوم حديث لعمارة مستدامة

شهد العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، ختام فعاليات بطولة «الروح الإيجابية» لكرة القدم الإلكترونية لنزلاء المؤسسات (البلايستيشن)، التي نظمتها مبادرة الروح الإيجابية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وشركة «في سلاش»، وذلك بحضور العميد صلاح جمعه بوعصيبه نائب المدير العام للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، والعقيد عبدالله يعقوب يوسف الخضر، مدير إدارة الشؤون الإدارية، والمقدم حمد راشد المري، مدير إدارة السجن المركزي، والمقدم علي خلفان الجلاف، مدير إدارة حراسة السجون، والنقيب فيصل شريف سالم العلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء بالوكالة، وفاطمة بو حجير، منسقة فعالية الروح الإيجابية.
وكرم العميد مروان عبد الكريم جلفار الفائزين في البطولة الهادفة إلى نشر الروح الإيجابية والرياضية بعد أن شهدت منافسة بين 165 من النزلاء، حيث تم تكريم الفائزين في المراكز الأولى بمبالغ مالية وميداليات.
وقال العميد مروان عبد الكريم جلفار: «إن إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، تحرص على تنظيم الأنشطة الرياضية بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وإشراك النزلاء في منافساتها لانعكاسها الإيجابي على صحتهم وحياتهم»، مؤكداً أن البطولة تأتي في إطار حرص شرطة دبي الدائم على تأهيل وتدريب نزلاء المؤسسة من خلال حزمة من الفعاليات والأنشطة والبرامج الهادفة إلى إعداد بيئة صحية واجتماعية ورياضية وثقافية.
رياضي وتوعوي
أكد العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، أن البطولة تأتي في إطار المبادرات المجتمعية التي تعكف شرطة دبي على تنظيمها على مدار العام في إطار رسالتها الهادفة إلى نشر الإيجابية وتعزيز قيم التسامح والتعايش، إلى جانب دعم مختلف شرائح المجتمع، بمن فيهم النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية في الجانب الرياضي والتوعوي والصحي.

مبادرة الروح الإيجابية
المؤسسات العقابية
دبي
آخر الأخبار
موظفة تجلب التصويت بالبريد في مركز اقتراع في بادالونا، خلال الانتخابات العامة لإسبانيا
عربي ودولي
الناخبون في إسبانيا يدلون بأصواتهم في انتخابات عامة
اليوم 12:38
عمال إنقاذ في موقع الانهيار الأرضي في قرية إرشالوادي في منطقة رايغاد في ولاية ماهاراشترا
عربي ودولي
حصيلة جديدة لضحايا انزلاق التربة في الهند
اليوم 12:11
«دبي الرياضي» ينظم «البرنامج الخاص» لكبار المواطنين
الرياضي
«دبي الرياضي» ينظم «البرنامج الخاص» لكبار المواطنين
اليوم 12:00
أرشيفية
دنيا
الصين تطلق 4 أقمار اصطناعية إلى الفضاء
اليوم 11:53
أرشيفية
عربي ودولي
إعصار دوكسوري يكتسب قوة مع اقترابه من الفلبين
اليوم 11:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©