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شرطة أبوظبي تنظم «بشاير القيظ» اعتزازاً بشجرة النخيل

مشاركون في المبادرة (من المصدر)
23 يوليو 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد) 

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نظمت شرطة أبوظبي مبادرة «بشاير القيظ» في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بمدينة العين، بمشاركة قسم التأهيل والإصلاح وسفراء السعادة، بهدف التعريف بأهمية شجرة النخيل والاعتزاز بها وبصفاتها ومميزاتها، واستذكار فرحة أبناء الوطن بوقت جني الرطب والمنتجات الصيفية الزراعية في الدولة.
وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي، مدير قطاع أمن المجتمع، اهتمام شرطة أبوظبي بتطبيق أولوياتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع والمسؤولية والمشاركة المجتمعية ضمن أنشطتها في بيئة العمل لمنتسبيها، باعتبار السعادة أسلوب حياة في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح العميد فيصل عيسى الحمادي، مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، أن المبادرة تأتي ضمن جهود قطاع أمن المجتمع بتوفير البيئة الملائمة لتحقيق أعلى نسب في السعادة الوظيفية.
وأشار المقدم سعيد عبدالله الحساني، نائب مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية في العين، إلى اهتمام شرطة أبوظبي بالعادات والقيم والتراث الأصيل وتعريف المنتسبين بالمنتجات الزراعية التي تشتهر بها دولة الإمارات في فصل الصيف.

شرطة أبوظبي
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