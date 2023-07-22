ضابط في شرطة دبي يناقش التوطين بالقطاع الخاص

دبي (الاتحاد)

نال النقيب الدكتور بطي بن مجرن، رئيس قسم المسارات والمسميات الوظيفية في الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، شهادة الدكتوراه من جامعة دبي بتقدير جيد جداً في مجال «الإدارة العامة» بعد أن أعد رسالة دكتوراه بعنوان «تأثير التوطين في القطاع الخاص في إمارة دبي من خلال قياس إدارة المواهب وأساليب القيادة الاستراتيجية»، وذلك كأول ضابط في شرطة دبي يتناول هذا الموضوع.

وناقشت الدراسة توجهات الشباب للعمل في القطاع الخاص والعام، وقياس زيادة نسب التوطين في تلك المؤسسات من خلال استخدام إدارة المواهب لزيادة التحفيز والأداء الوظيفي للموظفين الإماراتيين، وذلك لرفع مستوى الكفاءة وحصول مؤسسات القطاع الخاص على ميزة التنافسية في سوق العمل.

وعبّر النقيب الدكتور بطي بن مجرن، عن خالص الشكر والعرفان إلى معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بتأهيل أفرادها، وإتاحة الفرصة أمامهم للتميز على الصعيدين الأكاديمي والعملي، ما يصب في مصلحة الوطن وخدمته على أكمل وجه.