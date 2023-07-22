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«صيفنا وأبناؤنا».. فعالية مجتمعية لـ«شرطة أبوظبي»

«صيفنا وأبناؤنا».. فعالية مجتمعية لـ«شرطة أبوظبي»
23 يوليو 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد) 

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ضمن حملة «صيِّف بأمان»، نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، فعالية مجتمعية «صيفنا وأبناؤنا» بمدينة الطفل «كيدزانيا» في أبوظبي.. وركزت الفعالية على توعية أبناء منتسبي شرطة أبوظبي وزوار «كيدزانيا» بكيفية استثمار أوقات الفراغ، بما ينمي قدراتهم ويطور مهاراتهم البدنية والفكرية. وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي، مدير قطاع أمن المجتمع، اهتمام شرطة أبوظبي بتطبيق أولوياتها الاستراتيجية التي تهدف إلى  إسعاد المجتمع، من خلال البرامج والفعاليات، لافتاً إلى أهمية تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي للنشء وتثقيفهم بأفضل الطرق 
وأوضح العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن «صيفنا وأبناؤنا» تأتي ضمن جهود «الشرطة المجتمعية» لغرس القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الأطفال وإكسابهم المهارات، خصوصاً مهارات الأمن والسلامة. 

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