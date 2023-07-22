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رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير قطر والأمير الوالد في وفاة محمد بن حمد بن عبدالله

رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير قطر والأمير الوالد في وفاة محمد بن حمد بن عبدالله
22 يوليو 2023 18:53

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيتي تعزية إلى كل من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عبّر فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى كل من أمير قطر والأمير الوالد.

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