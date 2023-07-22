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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
22 يوليو 2023 17:46

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على المناطق الشمالية والشرقية، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الغربية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار. وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:15 والمد الثاني عند الساعة 04:06 والجزر الأول عند الساعة 10:21 والجزر الثاني عند الساعة 22:23.
بحر عُمان: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً. سيحدث المد الأول عند الساعة 13:06 والمد الثاني عند الساعة 01:13 والجزر الأول عند الساعة 19:38 والجزر الثاني عند الساعة 06:54.50.

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المصدر: وام
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