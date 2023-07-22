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وفد من الجهات الإنسانية بالدولة يزور المستشفى الميداني الإماراتي في أمدجراس التشادية

وفد من الجهات الإنسانية بالدولة يزور المستشفى الميداني الإماراتي في أمدجراس التشادية
22 يوليو 2023 10:17

 تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بشأن إنشاء مستشفى ميداني في جمهورية تشاد دعما للاجئين من الأشقاء السودانيين وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، قام الفريق الإنساني الإماراتي ممثل من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، بزيارة المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة أمدجراس التشادية.
وتأتي زيارة الفريق لتنفيذ الأعمال الإنسانية والاطلاع على سير العمل في المستشفى.

وقال الدكتور أحمد عبيد الظاهري، ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في تشاد : " استمراراً للنهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات في العطاء ومد يد العون للمحتاجين وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يتواجد ممثلون عن الجهات الإنسانية الإماراتية في المستشفى الميداني في مدينة أمدجراس التشادية للاطلاع على سير العمل في المستشفى الذي يقدم خدماته الطبية المتنوعة من المعاينة والتشخيص إلى العمليات الجراحية للفئات المستهدفة من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى من الأشقاء السودانيين ولأهالي المجتمع المحلي".

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وأضاف د. الظاهري: "هدفت زيارة الوفد إلى رصد الاحتياجات الطبية والغذائية والإنسانية للاجئين بقصد توفيرها، وتقديم الدعم لهم سعياً للتخفيف من معاناتهم بسبب الأوضاع الراهنة في بلدهم". وأوضح أن المساعدات الطبية والإنسانية المقدمة من دولة الإمارات ودعمها المستمر تسهم في دعم الالتزامات التي تتحملها جمهورية تشاد الصديقة نتيجة استضافة اللاجئين.

من جانبهم، أشاد عدد من متلقي الخدمات الطبية في المستشفى بالرعاية والخدمات الكبيرة التي تقدمها دولة الإمارات، وبجهود الكادر الطبي والتمريضي، مشيرين إلى أنّ المستشفى خفف من معاناتهم.

المصدر: وام
الهلال الأحمر الإماراتي
الإمارات
السودان
تشاد
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