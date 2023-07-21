الكلاب تكتشف الشرائح الإلكترونية في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

كواحدة من أولى الجهات على مستوى المنطقة، نجحت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في تدريب مجموعة من الكلاب التابعة لقسم التفتيش الأمني «K9» (وحدة الكلاب)، للكشف عن الشرائح الإلكترونية الممغنطة بفاعلية ودقة عالية، وتمكنت من تحقيق هذا الإنجاز بمتابعة ودعم من اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة. وقال العميد جمال أحمد الطير، مدير عام الموارد والخدمات المساندة في شرطة رأس الخيمة، إن التجربة نابعة من تحديات واجهتها الجهات المختصة في البحث والتحري واكتشاف الشرائح والأجهزة الإلكترونية، فأخذت القيادة العامة على عاتقها ضرورة البحث عن تجارب ووسائل مطبقة تخدم الهدف نفسه حتى جرى التوصل إلى تدريب الكلاب لهذا الغرض.