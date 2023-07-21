السبت 22 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الشيوخ التايلاندي» يستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام

رئيس مجلس الشيوخ التايلاندي خلال استقباله الجروان (وام)
22 يوليو 2023 02:11

بانكوك  (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين مقتل موظف في برنامج الأغذية العالمي في تعز
الرئيس المعيَّن لـ COP28 يوجه دعوة مفتوحة إلى كافة الدول للانضمام لـ "تعهد التبريد العالمي" استعداداً للمؤتمر

استقبل معالي بورنبيتش ويشيتشولشاي، رئيس مجلس الشيوخ التايلاندي، بمقر المجلس في العاصمة بانكوك، معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، بحضور عبيد سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة تايلاند.
ورحب رئيس مجلس الشيوخ التايلاندي بالجروان والوفد المرافق له، مشيداً بدور المجلس العالمي للتسامح والسلام في دعم قيم التسامح والسلام حول العالم.
من جانبه، قدم الجروان شرحاً مختصراً عن جهود المجلس وفعالياته حول العالم في دعم التسامح والسلام في شتى المجالات، ولا سيما في المجال البرلماني، عبر عضوية أكثر من 100 برلمان حول العالم فيه، وكذلك المجال الأكاديمي والتعليمي من خلال التعاون مع ما يزيد على 50 مؤسسة تعليمية وجامعة.
وبحث الجانبان، سبل التعاون والعمل المشترك لما فيه مصلحة وخير نشر قيم التسامح والسلام في آسيا والعالم بشكل عام.
وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية.

تايلاند
الإمارات
المجلس العالمي للتسامح والسلام
بانكوك
أحمد الجروان
آخر الأخبار
صواريخ تنطلق من منظومة هي الأميركية
عربي ودولي
مناورات عسكرية أميركية أسترالية بمشاركة دول عدة
اليوم 20:54
الهلال يخير ماريجا بين العروض والمخالصة المالية
الرياضي
الهلال يخير ماريجا بين العروض والمخالصة المالية
اليوم 20:54
رجال إطفاء يكافحون حرائق الغابات بجزيرة رودس في اليونان
عربي ودولي
إجلاء سكان جزيرة بسبب حرائق الغابات
اليوم 20:35
الوصل يواجه أبولون القبرصي ودياً
الرياضي
الوصل يواجه أبولون القبرصي ودياً
اليوم 20:34
مستشفى متنقل يقدم الخدمو في منطقة دونتيسك
عربي ودولي
4 قتلى في حصيلة مؤقتة جراء هجوم قرب دونتيسك
اليوم 20:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©