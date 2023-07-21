«الشيوخ التايلاندي» يستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام

بانكوك (وام)

استقبل معالي بورنبيتش ويشيتشولشاي، رئيس مجلس الشيوخ التايلاندي، بمقر المجلس في العاصمة بانكوك، معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، بحضور عبيد سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة تايلاند.

ورحب رئيس مجلس الشيوخ التايلاندي بالجروان والوفد المرافق له، مشيداً بدور المجلس العالمي للتسامح والسلام في دعم قيم التسامح والسلام حول العالم.

من جانبه، قدم الجروان شرحاً مختصراً عن جهود المجلس وفعالياته حول العالم في دعم التسامح والسلام في شتى المجالات، ولا سيما في المجال البرلماني، عبر عضوية أكثر من 100 برلمان حول العالم فيه، وكذلك المجال الأكاديمي والتعليمي من خلال التعاون مع ما يزيد على 50 مؤسسة تعليمية وجامعة.

وبحث الجانبان، سبل التعاون والعمل المشترك لما فيه مصلحة وخير نشر قيم التسامح والسلام في آسيا والعالم بشكل عام.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية.