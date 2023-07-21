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«أبوظبي للصحة» يستقبل منتسبي تنفيذي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

أعضاء الوفد خلال الزيارة (من المصدر)
22 يوليو 2023 02:11

أبوظبي (الاتحاد)

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تعزيزاً للتعاون والأهداف المشتركة بين الجهات الحكومية في مجال الصحة العامة، نظم مركز أبوظبي للصحة العامة زيارة تضم أبرز ممثلي ومنتسبي البرنامج التنفيذي لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.
واطلع الوفد خلال الزيارة على أفضل الممارسات المتبعة في إدارة برامج الصحة العامة في إمارة أبوظبي بتوظيف التكنولوجيا والبحوث لتطوير أنظمة للصحة العامة تسهم في إدارة الأمراض المتعلقة بالصحة العامة، واستخلاص البيانات الحيوية مع الالتزام بجودتها للمساهمة في تحسين صحة المجتمع، وضمان وقاية أفراده من الأمراض والحد من تفشيها.
وكان في استقبال الوفد عدد من ممثلي مركز أبوظبي للصحة العامة، ومن بينهم مطر النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، والدكتورة فريدة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية بالمركز، والدكتور جمال النقبي، المدير التنفيذي لقطاع نظام الصحة العامة بالمركز، وممثلين عن المركز.
وشارك الوفد في ورشة عمل علمية جمعتهم مع مسؤولي المركز، حيث تم استعراض أبرز المشاريع الاستراتيجية في مجال الصحة العامة الرقمية والابتكار، فضلاً عن مناقشة سبل تبادل الخبرات والتجارب في مجال الصحة العامة. كما تم الاطلاع على نظام الصحة العامة والصحة الوقائية في إمارة أبوظبي والحلول الذكية التي تتبناها في مبادرات ومشاريع عدة كمشروع نظام التبليغ عن حالات الميلاد والوفاة، ونظام سجل الأمراض، ونظام مراقبة الأمراض المعدية والذي برز خلال جائحة (كوفيد-19).

مركز أبوظبي للصحة العامة
أبوظبي
الإمارات
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
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