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الإمارات

«وام» تشارك في الدورة الثانية من منتدى مجموعة الصين للإعلام

محمد جلال الريسي
22 يوليو 2023 02:11

أبوظبي (وام)

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شاركت وكالة أنباء الإمارات «وام»، في الدورة الثانية من منتدى مجموعة الصين للإعلام الذي عقد بالتعاون مع الحكومة الشعبية لبلدية شانغهاي، تحت عنوان «الانفتاح والشمولية والمنفعة المتبادلة.. يداً بيد في الطريق نحو التحديث».
مثَّل «وام» في المنتدى محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات، عبر الاتصال المرئي، وذلك وسط حضور أكثر من 200 ممثل عن المنظمات الدولية ووسائل الإعلام ومراكز الفكر والشركات متعددة الجنسيات، إذ حاز مسار التحديث في الصين على إشادة الحاضرين، لا سيما جهود بكين في فتح اقتصادها.
ودعا منتدى مجموعة الصين للإعلام، الشركة الأم لـ«سي جي تي إن»، في دورته الثانية، المؤسسات الإعلامية إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز التعاون العالمي.
وقال أحمد نديم، الأمين العام لاتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ، إن التعاون هو المفتاح لإنجاح صناعة الإعلام كما هو الحال في جميع الصناعات الأخرى من خلال تبادل الآراء والأفكار.
ويتخلل المنتدى ثلاث فعاليات تناقش مواضيع عدة، منها «الفرص في ظل التغيرات العالمية» و«التنمية عالية الجودة في الصين» و«مسؤولية وسائل الإعلام».
وكان منتدى مجموعة الصين للإعلام في دورته الأولى التي أقيمت العام الماضي، ركز على بناء منصة للتبادل والتعاون بين المؤسسات الإعلامية من جميع أنحاء العالم. 
يذكر أن منتدى مجموعة الصين للإعلام، مبادرة مشتركة أطلقتها في شانغهاي مجموعة الصين للإعلام، بالتعاون مع المنظمات الإعلامية الدولية مثل اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ، واتحاد إذاعات الدول العربية، والاتحاد الأفريقي للبث، ووكالة تبادل الأخبار الأوروبية، والتحالف الإعلامي لأميركا اللاتينية.

وكالة أنباء الإمارات
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محمد جلال الريسي
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