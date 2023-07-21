«ديوا» تدعو لتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استخدام الأجهزة الكهربائية

دبي (وام)

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» الجمهور إلى ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية كافة لتفادي المخاطر والحرائق الناجمة عن سوء استخدام الأجهزة والتوصيلات الكهربائية، أو ارتفاع درجة حرارتها خلال فصل الصيف، أو عدم إجراء الصيانة والفحوص الدورية اللازمة لها.

وأهابت الهيئة بالمتعاملين إلى الاستفادة من خدماتها الذكية والنصائح التي تقدمها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي لحماية الأفراد والممتلكات، وضمان الاستخدام الآمن والسليم للكهرباء. وشددت على أهمية اختيار الأجهزة الكهربائية الأصلية المطابقة للمواصفات، والتي تمتاز بجودة عالية ومراعاة شروط السلامة، مع ضرورة اعتماد فنيين مختصين في مهام تنفيذ التمديدات وأعمال الصيانة وعدم التعامل المباشر مع مصادر الكهرباء. ونوهت إلى أهمية التأكد التام من سلامة التوصيلات والتمديدات والأسلاك الكهربائية والقوابس، خاصة خلال فصل الصيف، والحرص على التأكد من قدرة الأجهزة الكهربائية، وعدم تجاوز حدود التشغيل المقررة أو تحميلها فوق طاقتها، مشيرة إلى ضرورة تجنب توصيل أكثر عن جهاز بمصادر تغذية كهربائية أو موزعات تفوق قدرة تحملها. وفي ما يخص التمديدات الكهربائية داخل المنازل، نصحت «ديوا» بحماية الأسلاك داخل أنابيب عازلة للحرارة، وتوخي الحذر من الأسلاك المكشوفة والأجزاء الكهربائيّة المتآكلة أو التالفة، واستبدالها على الفور، أو تغطيتها بشريطٍ عازل لحين استبدالها، وتفادي تمرير الأسلاك الكهربائية من خلال الممرات، الأبواب أو النوافذ. وللمحافظة على الأجهزة الكهربائية المنزلية، تنصح الهيئة باتباع الإجراءات الوقائية التالية: استخدام الأجهزة المنتجة للحرارة مثل المكواة أو غلاية المياه أو الفرن الكهربائي عن طريق القابس بشكل مباشر من دون استخدام وصلة، الانتباه للغلاية الكهربائية أثناء عملها ووضع كمية كافية من المياه أثناء التشغيل، فصل مصدر الكهرباء عند الانتهاء من استخدام الجهاز الكهربائي، وضع الأجهزة الكهربائية في مكان جيد التهوية على أن تكون مرئية بشكل جيد، وبعيدة عن الأقمشة والستائر، منع تراكم الغبار على الأجهزة، وترك مسافة بين الأجهزة الكهربائية مثل الثلاجة والحائط.