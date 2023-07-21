«إسلامية الشارقة» تنظم دورة تربوية

الشارقة (الاتحاد)

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، بمقرها في ضاحية الرحمانية، دورة تربوية للفتيات تحت شعار «علمني ديني»، خلال الفترة من 10 إلى 20 من الشهر الجاري، وذلك تزامناً مع الإجازة الصيفية المدرسية، وإيماناً منها بأهمية اغتنام الوقت واستثماره في تنمية مهارات النشء وتعزيز القيم الإيجابية.

واستهدفت الدورة التي شهدت إقبالاً كثيفاً من الطالبات، فئتين عمريتين: هما فئة الناشئات من عمر 9 سنوات إلى 13 سنة، وفئة الفتيات من عمر 14 سنة إلى 18 سنة، بهدف إكسابهن المهارات اللازمة للارتقاء بالذات، وتوجيههن إلى ما يفيدهن في كيفية التخطيط الأمثل لإدارة الوقت.

وتضمنت الدورة التربوية جملة من الدروس والورش التفاعلية وجلسات العصف الذهني والمسابقات التي تسهم في تعزيز وترسيخ السلوكيات الإيجابية والقيم الأخلاقية والآداب الإسلامية، تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في ترسيخ التربية الأخلاقية والاعتناء بها ضمن المسيرة التعليمية للأبناء.