مشاركات نوعية من مزارع الدولة في مزاينة «ليوا للرطب»

الظفرة (وام)

شهدت مسابقة «مزاينة رطب الشيشي» بمهرجان ليوا للرطب، مشاركات نوعية واسعة من مزارعي الدولة، قدموا خلالها أجود أنواع رطب الشيشي للمنافسة على المراكز الأولى.

وتوجت اللجنة المنظمة للمهرجان الفائزين في «مزاينة رطب الشيشي»، بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ومبارك علي القصيلي المنصوري مدير مزاينة الرطب والفواكه بالمهرجان. وتمنح اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى في «مزاينة رطب الشيشي»، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 100 ألف درهم، والمركز الثاني 75 ألف درهم، والمركز الثالث 40 ألف درهم، وقد خصصت اللجنة 15 جائزة للفائزين بهذه الفئة.

ويعتبر نخيل الشيشي من أصناف النخيل المميزة في دولة الإمارات، حيث يمتاز بقوة جذعه وسعفه، وثماره كبيرة نوعاً ما ولونها أصفر مائل إلى الأخضر، ويرغب بعضهم باقتنائه لإمكانية حفظ ثمار الرطب منه مبردة لأطول فترة ممكنة مقارنة مع الأصناف الأخرى.