أحمد بن حمدان بن محمد: مهرجان ليوا للرطب تطور بشكل كبير ووصل للعالمية

الظفرة (وام)

زار الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ19 في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، والذي يقام بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات. وقال الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان: إن مهرجان ليوا للرطب تطور بشكل كبير للغاية في نسخته الحالية مقارنة بالدورات السابقة، ووصل إلى مستوى عالمي، معبراً عن فخره بما شاهده من مشاركة بارزة لأصحاب المزارع والأسر المنتجة. وثمن دعم ورعاية القيادة الرشيدة لمشاريع صون التراث العالمي بشكل عام ومشاريع التنمية الزراعية على وجه الخصوص، مشيدا بجهود اللجنة المنظمة للمهرجان ودورها البارز في تنظيم مهرجان بهذه الصورة المميزة.

وخلال جولته، استمع الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، إلى شرح موجز من عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، عن مسابقات المهرجان وفعالياته التي تستمر حتى 30 يوليو الجاري، كما تعرف من مبارك علي القصيلي المنصوري مدير المزاينة على آلية تسليم مشاركات الرطب والفواكه وما يتبعها من عملية تحكيم وصولاً إلى إعلان أسماء الفائزين.

كما زار جناح لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي تراث الإمارات وتعرف على البرامج والمهرجانات التي يتم تنظيمها على مدار العام، واطلع على ما تقدمه أجنحة الجهات المشاركة والداعمة ومنها ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والأرشيف والمكتبة الوطنية، والغدير للحرف الإماراتية، وجناح مهرجان ليوا عجمان للرطب، والظاهرة الزراعية، وشركة الفوعة، وبلدية منطقة الظفرة، وبلدية مدينة العين، ومستشفيات الظفرة، وعدد من الشركات الوطنية العاملة في مجال التمور والمشاركة في المهرجان.

واطلع الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، على ركن الضيافة في الإمارات قديماً والذي يعرض الحرف اليدوية التراثية المصنوعة بأيدي حرفيات إماراتيات، وركن مسابقة أجمل مجسم تراثي، والسوق الشعبي ومحلات الأسر المنتجة، وجناح الفنانة الإماراتية عزة القبيسي، وعدد من المشاريع الشبابية الناشئة، وسوق الرطب وأجنحة الشركات الوطنية التي تعرض أحدث الابتكارات والتقنيات الزراعية.