«الفوعة» تقدم خدمات نوعية إرشادية للمزارعين في «ليوا للرطب»

الظفرة (وام)

تقدم شركة الفوعة للتمور، إحدى الشركات التابعة لصناعات، الشريك الاستراتيجي لمهرجان ليوا للرطب بدورته الـ19، خدمات نوعية إرشادية توعوية للمزارعين.

وأكد محمد غانم المنصوري نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة أنه في إطار حرص الشركة على تطوير جودة التمور المنتجة من المزارع المحلية بالدولة تنظم خلال مشاركتها بمهرجان ليوا للرطب الدورات والبرامج التي تستهدف المزارعين والأخذ بيدهم للارتقاء بجودة تمورهم من خلال التوعية بأهم العمليات الزراعية وأفضل الممارسات الصحيحة في مجال العناية بأشجار النخيل، بالإضافة إلى تشجيعهم على زراعة الأصناف ذات القيمة العالية والمرغوبة تجارياً، بهدف تحسين دخول المزارعين وضمان استدامة العوائد التجارية الخاصة بهم.

وقال المنصوري: نحرص على مواكبة كافة وسائل التطور في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور بأفضل جودة سواء المخصصة للاستهلاك المحلي أو المصدرة للأسواق العالمية، ما يسهم في رفع مستوى القدرة التنافسية لتمور الامارات على المستوى المحلي والدولي. وشدّد على أهمية مهرجان ليوا للرطب على كافة المستويات العالمية والمحلية والإقليمية، كونه يشكل منصة مهمة وملتقى لجميع المهتمين والمختصين بالتمور، كما أنه فرض اسمه على خريطة السياحة العالمية، إذ يقصده الزوار والخبراء والذواقة الباحثين عن المنتج المتميز، سواء في التمور أو التراث أو في المجالات الزراعية، فيما يخص إنتاج التمور والأنواع المختلفة من الفواكه. وأضاف أن الشركة تقدم خدماتها اليوم لأكثر من 25 ألف مزارع عبر مراكزها المنتشرة في جميع إمارات الدولة، فيما يصل الإنتاج السنوي من التمور الإماراتية الفاخرة بمختلف أنواعها إلى 100 ألف طن وتتواجد منتجاتها في 45 دولة على مستوى العالم.