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مستشفيات الظفرة تقدم برامج صحية لزوار «ليوا للرطب»

جناح مستشفيات الظفرة خلال مشاركته في المهرجان (وام)
22 يوليو 2023 02:10

الظفرة (وام)

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تشارك مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، في فعاليات مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 19، التي تقام بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات. 
وتقدم المستشفيات مشاركة مجتمعية صحية تسهم في تعزيز الوعي الصحي لزوار المعرض من مختلف فئات المجتمع، وتعريفهم بالخدمات الصحية المساندة المقّدمة لأهالي المنطقة. 
وقال سعيد الخاصوني، مدير المشاريع في مستشفيات الظفرة: «نحرص خلال مشاركتنا بالمهرجان على تقديم التثقيف الصحي فيما يتعلق بصحة الأسنان والتغذية لكونهما حجر الزاوية للوقاية من الأمراض وعاملاً رئيسياً في تعزيز الصحة والارتقاء بالمعارف والمعلومات إلى مستوى يضاهي أرقى أنظمة الرعاية الصحية في العالم». 
وأضاف: «تقدم مستشفيات الظفرة كذلك خلال المهرجان خدمات التطبيب عن بُعد والتي توفر خدمات علاجية متميزة للمرضى الذين لا تحتاج مشاكلهم الصحية مراجعة شخصية للطبيب، إذ يتم توفير مقابلة لهم مع الأطباء المختصين وإعطائهم الاستشارة الطبية اللازمة، ومن ثم وصف الأدوية المناسبة لهم إذا لزم الأمر وتوصيلها لهم في أماكن وجودهم، سواء في المهرجان أو في منازلهم، إذ يمثل التطبيب عن بُعد خياراً مفضلاً لدى الكثير من سكان منطقة الظفرة الراغبين في الحصول على الخدمات الصحية».

مستشفيات الظفرة
ليوا للرطب
الإمارات
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مهرجان ليوا للرطب
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