«الموارد البشرية»: رصد مقترحات تطوير خدمة نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إشراك الجمهور في تطوير وتحسين خدمة نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة وتعزيز تطبيقها، من خلال الاطلاع على آراء ومقترحات أفراد المجتمع وأصحاب العمل والعمال.

أشارت الوزارة، إلى أنها فتحت باب تلقي الاقتراحات والآراء عبر موقعها الإلكتروني، ابتداء من يوم السبت الماضي ويستمر ذلك حتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر المقبل، مؤكدة أهمية رفع الوعي بالقوانين والاشتراطات وصولاً للالتزام بتنفيذها من قبل الفئات المستهدفة كافة، والاستفادة من مزايا منظومة حماية الأجور، ورفع تنافسية سوق العمل.

وقالت الوزارة: «نهدف من وراء ذلك إلى رفع وعي أصحاب العمل بنظام حماية الأجور لعمال الخدمة المساعدة، وتعريفهم بالفترات المحددة للتسجيل فيه اختيارياً، والفترات المحددة لتسجيل وسداد أجور بعض المهن إلزامياً».

وأضافت: «تسعى الوزارة إلى تطوير منظومة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة بالشكل الذي يلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم، وبما يتوافق مع التشريعات المنظمة للعمل».

وذكرت أن الإمارات تطبق على العاملين في القطاع الخاص نظام حماية الأجور، منذ عام 2009، حيث يتعين على أصحاب العمل سداد أجور عمّالهم وموظفيهم عن طريق البنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها من خلال المصرف المركزي بتقديم خدمة سداد الأجور في الدولة، بهدف توفير آلية آمنة وفعالة وقوية لسداد أجور العاملين في الوقت المناسب وبآلية سهلة وبسيطة. وتطرقت إلى إصدار القرار الوزاري رقم (675) لسنة 2022 بشأن سداد أجور بعض مهن عمال الخدمة المساعدة عبر نظام حماية الأجور الذي من خلاله أطلقت المرحلة الثانية من نظام حماية الأجور لتشمل فئة العمالة المساعدة. وأوضحت أنها تدرجت من حيث تطبيق نظام حماية الأجور على فئة العمالة المساعدة، حيث كان التسجيل اختيارياً لفئات العمالة المساعدة كافة اعتباراً من الأول من يناير 2023، ومن ثم أصبح التسجيل وسداد الأجور إلزامياً اعتباراً من الأول من أبريل 2023 على الفئات التالية فقط: «مهندس زراعي خاص - مندوب خاص - مقدم رعاية منزلية - مدرس خاص - مدرب خاص».

ودعت الوزارة أصحاب العمل الذين يعمل لديهم أصحاب هذه المهن «المستخدم، البحار، الحارس، الراعي، السايس، المضمر، الصقّار، العامل، مدبرة المنزل، الطباخ، مربية الأطفال، المزارع، البستاني، السائق الخاص» إلى تسجيل عمالتهم اختيارياً «طواعية» في هذا النظام للاستفادة من الحلول المبتكرة التي تُمكّنهم من دفع أجور العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها، في المواعيد المحددة، بما يحفظ حقهم في إثبات عملية سداد الأجر، وهو ما يسهم في استقرار العلاقة بين الطرفين.

وفي سياق آخر، تتلقى الوزارة إلكترونياً ابتداء من يوم السبت الماضي وحتى منتصف شهر أغسطس المقبل، ملاحظات المتعاملين بخصوص قناة الواتساب التابعة للوزارة، للوقوف على استفساراتهم واستطلاع آرائهم حول إجراءات وقنوات وأنظمة الحصول على الخدمات، وذلك بما يتناسب مع تفضيلات المتعاملين، وتعزيز منظومة إدارة علاقات المتعاملين بالوزارة لتحقيق السعادة وجودة الحياة للعاملين كافة في دولة الإمارات.

وأكدت الوزارة، حرصها على إشراك المتعاملين في تطوير قنوات التواصل لدعم رفع مستوى سعادة المتعاملين واستدامة العلاقة معهم، وكذلك استدامة التنوع بالقنوات التي تطلقها وزارة الموارد البشرية والتوطين للتعرف على احتياجات المتعاملين.

وقامت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في وقت سابق بإطلاق قناة الواتساب لتصبح أول جهة اتحادية تملك حساباً موثقاً للأعمال، وهي قناة تواصل تفاعلية فورية مع المتعاملين، تتماشى مع التقنيات الحديثة وبمتناول الجميع، وتساعد في حصول المتعامل على إجابة فورية حول استفساره.

وتتيح هذه القناة لأصحاب العمل والعمال والعمالة المساعدة والفئات الأخرى من الجمهور التواصل مع الوزارة بطريقة مرنة وسهلة على مدار الساعة، وتقدم معلومات وافية حول خدمات الوزارة من خلال تعريف المتعامل بالإجراءات الرئيسة وقنوات التقديم والوثائق المطلوبة لإنجاز الخدمة والرسوم وغيرها، كما تتيح إمكانية الاطلاع على القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل.