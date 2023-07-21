الذكاء الاصطناعي وممكنات ريادة الأعمال ضمن البرامج التدريبية لـ«شراع»

الشارقة (الاتحاد)

استضاف مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) 25 رائد أعمال طموح في برنامج تدريبي لاكتساب المهارات الأساسية والتعرف على الأدوات والمفاهيم اللازمة للنجاح في عالم ريادة الأعمال، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطبيقها بشكل عملي من خلال التدرب على عرض أفكارهم، والحصول على تقييم مباشر من فريق عمل «شراع» الذي يضم نخبة من الخبراء والمدربين.

جاء ذلك، خلال ورشة عمل تفاعلية بعنوان «ممكّنات ريادة الأعمال: من الفكرة إلى التنفيذ»، استضافها «شراع» في مقره بـ«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» ضمن فعاليات الدورة الخامسة من «مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي» التابع لـ«مكتب الذكاء الاصطناعي» في دولة الإمارات.

وتعرف المشاركون في الورشة على مراحل الرحلة الريادية، والمهارات والموارد إلى جانب الأدوات والمفاهيم التي يحتاجونها لتحقيق النجاح، حيث ناقشت الورشة «مخطط نماذج الأعمال» (Business Blueprint Canvas) كأداة تخطيط استراتيجية لتصوّر وتنظيم الأفكار والاستراتيجيات في عالم ريادة الأعمال، وتناولت مفهوم «العرض الموجز» (Elevator Pitch) مؤثر، وهو عرض قصير يوضح فكرة منتج أو خدمة أو مشروع في فترة زمنية قصيرة لا تتعدى زمن رحلة في المصعد، متيحة للمشاركين فرصة تعلم كيفية إيصال أفكارهم بشكل موجز وفعّال.

ولتعزيز مهارات المشاركين في عرض الأفكار، تضمنت الورشة أيضاً جلسة تدريب عملية تفاعلية بعنوان «عرض الفكرة» (Pitch This)، حيث حصل المشاركون على تقييمات مباشرة على أفكارهم وطريقة عرضها، ثم تناولت مفهوم «تخطيط الرحلة» (Journey Mapping) مع التأكيد على أهمية تحديد نقاط الضعف وفهمها، واكتساب المعرفة اللازمة، لابتكار حلول مستدامة للتحديات العالمية.

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «يؤثر الذكاء الاصطناعي بشكل جوهري على مختلف الصناعات والأعمال التي لم تعد قادرة على مواكبة المستقبل من دون استخدامه، ونحن ملتزمون بتمكين منظومة ريادة الأعمال في الإمارة من استخدامه وتوظيفه، حيث أسهمت شراكتنا مع مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي التابع لمكتب الذكاء الاصطناعي بتوفير خريطة طريق للنجاح تتضمن المعرفة والمهارات اللازمة لإطلاق وتطوير مشاريع قائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي».

وأضافت: «يسهم (شراع) بتعزيز المشهد الريادي في الإمارة لإيمانه الراسخ بأهمية منظومة ريادة الأعمال ودورها في دفع عجلة مسيرة التنمية الشاملة، ونحن ملتزمون بدعم رواد الأعمال في جميع محطات رحلتهم المهنية، ومساعدتهم على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات مستدامة».