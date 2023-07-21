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الإمارات

المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية يحصد شارة «الميتافيرس»

جانب من تسلم الشهادة (وام)
22 يوليو 2023 02:10

أبوظبي (الاتحاد) 

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حصد المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية شارة الميتافيرس ضمن سباق الجاهزية للمستقبل عبر منصة «جاهز»، والتي أطلقتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وذلك بعد تحقيق موظفيه لأعلى النسب في إنجاز مهارات الجاهزية للمستقبل في منصة جاهز على مستوى الجهات الاتحادية، ما يسلط الضوء على جهود المركز الرامية لتطوير الكفاءات الحكومية ودعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة.
وتهدف مبادرة سباق الجاهزية للمستقبل «جاهز»، إلى تشجيع الوزارات والهيئات الاتحادية على تعزيز جاهزيتها عبر تنمية مهارات وموهبة كادر العمل فيها وتهيئته للمستقبل، من خلال المشاركة الفعّالة في المسارات التي تقدمها المنصة، وذلك في إطار جهود الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الرامية إلى تحقيق رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بأن تكون حكومة دولة الإمارات الأكثر جاهزية للمستقبل.
وفي هذا الصدد، قال حامد خميس الكعبي المدير العام للمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية: «نفخر بحصولنا على هذه الشارة، والتي تعد إنجازاً مميزاً يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققها المركز، وتؤكد على التزامنا بتعزيز جاهزيتنا للمستقبل ومواكبة تطوراته، وذلك بما ينسجم مع رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة».
وأضاف: «نحرص على مواصلة جهود التميز من خلال المشاركة في المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير أنظمة العمل الحكومي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات، من خلال تعزيز التعاون مع مختلف الهيئات الاتحادية واعتماد أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، بما يسهم في دعم التحول الرقمي للدولة».

الميتافيرس
مركز المعلومات الجغرافية
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الهيئة الاتحادية للموارد البشرية
التحول الرقمي
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