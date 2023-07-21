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«بيورهيلث» و«فوجي فيلم» تتعاونان لتقديم حلول ذكاء اصطناعي متقدمة صحياً

خلال الإعلان عن التعاون (من المصدر)
22 يوليو 2023 02:10

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «بيورهيلث»، عن تعاونها مع «فوجي فيلم» العالمية، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التشخيص الطبي وتكنولوجيا المعلومات الطبية ومنظمة تطوير العقود والتصنيع. يهدف التعاون إلى الاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة وحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتعزيز معايير التميز في قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي وخارجها. وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال منتدى الأعمال الإماراتي الياباني.ووفقاً لبنود الاتفاقية، ستوفر «بيورهيلث» منتجات «فوجي فيلم» ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات الصحية المتطورة. وستكون شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، الشركة التابعة لمجموعة «بيورهيلث» وإحدى أكبر شبكات المستشفيات والعيادات في دولة الإمارات، من أوائل مستخدمي تلك التقنيات وستقوم بتبني أحدث الحلول المتطورة في مرافقها.
وسيتيح دمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بتقنيات «فوجي فيلم» إجراء تحليل سريع لكميات هائلة من البيانات الطبية، وسيساعد مقدمي الرعاية الصحية على تركيز خبراتهم على الحالات الحرجة، مما يؤدي إلى تشخيص أسرع وأكثر دقة، كما سيمكّن الأطباء في دولة الإمارات من اكتشاف الحالات غير الطبيعية على الفور وتوفير قياسات كمية وتقديم رعاية محسنة للمرضى. وقال راشد القبيسي، رئيس الشؤون المؤسسية في مجموعة «بيورهيلث»: «نحن سعداء بالتعاون مع»فوجي فيلم«العالمية، في خطوة نوعية ضمن جهودنا لإحداث ثورة في قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي والمنطقة. ومن خلال تسخير إمكانات مجموعة «بيورهيلث» الهائلة وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتميزة لدى «فوجي فيلم» في مجال التصوير والتكنولوجيا الحيوية، نتطلع لفتح آفاق جديدة في القطاع الصحي وإعادة تصور مشهد الرعاية الصحية في المنطقة. ونسعى قدماً للمساهمة في دفع عجلة التقدم في القطاع وتحقيق إنجازات استثنائية من شأنها تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الرعاية الصحية. تؤكد الاتفاقية التزامنا التام بتشكيل مستقبل القطاع الصحي، وترسخ مكانتنا كلاعب رئيس في هذا المجال. وتماشياً مع رؤيتنا الطموحة لتمكين الأفراد والمجتمعات بالجمع بين التقنيات النوعية الحديثة ومنظومة الرعاية الشاملة، نفتخر بأن نكون في طليعة الشركات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية». قال سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي في شركة «صحة»: «تقود أبوظبي جهود التحول الإيجابي في مشهد الرعاية الصحية على المستوى الإقليمي، وفقاً لأسلوب مبتكر يقوم على العلوم والتكنولوجيا، مرسخة مكانتها كمركز لعلوم الحياة وحاضنة للابتكار على مستوى العالم. وتتصدر مجموعة «بيورهيلث» دعم هذه الجهود بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة. ونلتزم، في شركة «صحة»، بتوجهات «بيورهيلث» في تبني أحدث التقنيات المتطورة وحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى وحلول صحية رائدة. نتطلع لتطبيق نظام وتقنيات «فوجي فيلم» المتطورة والتي ستعزز جهودنا في تقديم رعاية صحية استثنائية، وتدعم قدراتنا وإمكاناتنا في القطاع الصحي، وتأكد على حرصنا على ضمان خدمات متميزة ورفيعة المستوى، والتزامنا التام بالارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في أبوظبي وخارجها».
وقال تايتشي غوتو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فوجي فيلم: «فخورون بالتعاون مع «بيورهيلث» للارتقاء بمشهد الرعاية الصحية في أبوظبي. تقدم «فوجي فيلم» مجموعة من الحلول الشاملة لمساعدة المستشفيات والعيادات على تلبية احتياجات المرضى في المقام الأول.

بيورهيلث
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
الرعاية الصحية
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