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رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي
21 يوليو 2023 21:58

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً، من فخامة قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة هنأه خلاله بمناسبة العام الهجري الجديد.
وأعرب سموه والرئيس التونسي، خلال الاتصال، عن أطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عام خير وازدهار للبلدين وشعبيهما وأن تنعم شعوب الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالأمن والسلام والاستقرار.
كما بحث سموه والرئيس التونسي، خلال الاتصال، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك وتنميته في مختلف المجالات لما فيه الخير لشعبي البلدين وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

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