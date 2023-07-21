وفد الداخلية الصربي يطلع على الجهود التطويرية بشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد وزارة الداخلية الصربية على جهود شرطة أبوظبي التطويرية والأنظمة التي تطبقها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وكان في استقبال الوفد، كل على حدة، اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع المهام الخاصة، واللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، واللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي.

وزار غوران كوليتش مساعد وزير الداخلية الصربي والوفد المرافق، قطاع المهام الخاصة واطلع على التجربة المتميزة للقطاع بمجالات التدريب العملي، وشارك في تمرينين عمليين، وتعرف إلى المعدات والآليات الحديثة والمتطورة المستخدمة بحضور عدد من مديري الإدارات.

واستعرض مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية مع الوفد خلال زيارته للأكاديمية، آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف مجالات التدريب الأمني، بحضور العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ومديري الإدارات، وثمن الوفد الإنجازات التطويرية الكبيرة التي حققتها الأكاديمية في مجالات التدريب باتباع أفضل المعايير العالمية.

واطلع الوفد على أبرز خدمات مركز شرطة الخالدية بمديرية شرطة العاصمة، وجهودها المبتكرة في خدمة المتعاملين والتحديثات والتطورات والتجهيزات التقنية التي تسهم في رفع مستوى الأداء الشرطي، وكان في لقائه مدير قطاع الأمن الجنائي، والعقيد حمد عبدالله النيادي، مدير مديرية شرطة العاصمة. وزار الوفد مركز المدينة الآمنة وكان في استقباله العميد الدكتور مهندس محمد عبدالله الزعابي، مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة، حيث اطلع على التقنيات والأنظمة الذكية وآلية العمل وارتباطها بالأبراج والكاميرات باعتماد أنظمة الرقابة في المركز والأنظمة المبتكرة في إدارة السلامة المرورية.

واستمع الوفد خلال زيارته لمركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي إلى شرح حول القيادة العامة لشرطة أبوظبي وأهداف وجهود المركز في تحقيق رؤية، ورسالة شرطة أبوظبي، وآلية إدارة الأداء المؤسسي، ومنظومة إدارة المشاريع، ونظم وبرامج إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء ونظام الخطط التشغيلية المعمول به في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

واطلع الوفد الضيف على جهود إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية، وإجراءات العمل باتباع أفضل الآليات والتقنيات المتطورة، ومهام مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات، ودور (غرفة العمليات) وخدماتها للجمهور على مدار الساعة، تحت إشراف كادر وطني على قدر عالٍ من الكفاءة واستقباله يومياً المكالمات المرورية والجنائية وغيرها بعدة لغات، كما تعرف إلى الأنظمة والبرامج المتطورة وكيفية التعامل مع الأزمات وآلية استقبال البلاغات، وكان في استقباله العقيد علي مفتاح العرياني، مدير إدارة العمليات بالإنابة.

وتعرف إلى مهام متحف شرطة المربعة في مدينة العين، ودوره في الحفاظ على الإرث التاريخي لشرطة أبوظبي من بداية تأسيسها عام 1957م، وشاهد قاعات الابتكار والتعليم، وتعرف إلى تاريخ الشرطة عبر العصور، كما زار قلعة المربعة، واستمع إلى شرح حول تأسيس المتحف وبناء القلعة، وكان في استقباله عدد من الضباط والباحثين والمرشدين في المتحف، حيث قدَموا شرحاً حول مسيرة شرطة أبوظبي ومراحلها التطويرية على مدى العصور والحضارات القديمة من خلال المقتنيات كالأسلحة القديمة والأزياء العسكرية والصور والوثائق التاريخية المهمة والتي تبرز إرث شرطة أبوظبي ودورها المهم في حفظ الأمن والاستقرار.

كما اطلع على مرافق إدارة التأهيل الشرطي في العين وتابع العرض التقديمي حول مهام واختصاصات الأقسام، وتعرف إلى أهداف شارع الحس الأمني وشاهد ميدان التدريب الأمني «بينتبول» وزار قسم الشرطة النسائية.

ورافق مساعد وزير الداخلية الصربي، خلال الزيارة، ماركو كريكاك، مدير وحدة حماية الشخصيات والمرافق المهمة، وكاتارينا أرزيتش من إدارة التعاون الدولي.