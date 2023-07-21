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شرطة دبي تكرم أسرة إماراتية تتطوع في الفعاليات المجتمعية

جانب من تكريم الأسرة (من المصدر)
22 يوليو 2023 02:10

دبي (الاتحاد)

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كرمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، أسرة المواطن راشد الحفيتي، تقديراً لحرص أفرادها الدائم على التطوع في مختلف الفعاليات التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي.
وسلم التكريم إلى الأسرة، العميد أحمد يوسف المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، بحضور العقيد عبد الله الهفيت، مدير مركز شرطة حتا بالنيابة، والمقدم هلال البدواوي، رئيس قسم الشؤون الإدارية، والمقدم راشد بن مرخان الكتبي، رئيس قسم التسجيل الجنائي في مركز شرطة حتا، والنقيب أحمد البحر، مدير إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.
وأكد العميد أحمد يوسف المنصوري أن تكريم الأسرة يأتي تقديراً لجهودها وحرصها الدائم على التطوع مع شرطة دبي في مختلف الفعاليات التي يتم تنفيذها، ومنها فعالية «اللقاء المفتوح»، والفعاليات المتعددة التي تنفذها مبادرة «الروح الإيجابية»، ومبادرات توزيع الإفطار على الصائمين في شهر رمضان المبارك، وغيرها من الفعاليات.
وأشار العميد المنصوري إلى أن الأسرة استحقت التكريم لما تتمتع به من حرص على المشاركة المجتمعية ودورها الإيجابي الدائم في أن تكون حاضرة من أجل إسعاد الناس وتقديم المساعدة لهم، مشيراً إلى أن التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم، بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تكريم مختلف الفئات المجتمعية لدورها الإيجابي، وتعزيزاً لمفهوم التطوع في المجتمع.
وأضاف العميد المنصوري أن التطوع قيمة إنسانية سامية يجب أن نعلمها لأبنائنا، وأن نكون سباقين في تعزيز هذه القيمة المهمة التي تتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا الإسلامية، مُشيداً برب الأسرة الذي يسعى لترسيخ هذه القيم النبيلة لدى أبنائه.
ونبه العميد المنصوري إلى أن شرطة دبي سجلت ارتفاعاً في عدد الساعات التطوعية وعدد المتطوعين المشاركين في تنفيذ المبادرات المرتبطة بها، حيث سجلت في العام الماضي 200 ألف و280 ساعة تطوعية شارك في التطوع بفعالياتها 17 ألفاً و892 متطوعاً داخلياً من شرطة دبي، فيما بلغ عدد ساعات التطوع في عام 2021,180 ألفاً و510 ساعات، شارك فيها 17 ألفاً و318 متطوعاً.

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