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المري يترأس اجتماع مجلس القيادات العليا في شرطة دبي

المري خلال الاجتماع (من المصدر)
22 يوليو 2023 02:10

دبي  (الاتحاد)

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ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع مجلس القيادات العليا في شرطة دبي، بحضور مساعدي القائد العام وعدد من كبار الضباط.
وفي بداية الاجتماع، رحب معالي الفريق المري بالحضور، مؤكداً أهمية المواضيع التي تناقش في مثل هذه الاجتماعات القيادية والتي تسهم في تطوير مسيرة العمل ومناقشة أبرز التحديات المستقبلية.
واستمع معاليه للمواضيع المُدرجة في جدول الأعمال، ومنها استعراض نظام خدماتي، ومسوحات المتعامل السري، وإجمالي الشكاوى ونسب إغلاقها، والحوكمة والامتثال، إضافة إلى نتائج مركز الخدمة الموحد.
واستعرض العقيد راشد بن ظبوي، مدير إدارة الرقابة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، برنامج «الإنذار الذكي» ومراحل البرنامج والنتائج المُحققة الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الأمني والشرطي.
كما قدم الرائد سيف الكعبي عرضاً عن نقاط شرطة الضواحي وإجمالي عدد المتعاملين والمعاملات المُنجزة.

عبدالله خليفة المري
دبي
شرطة دبي
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مجلس القيادات العليا
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