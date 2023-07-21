«تريندز» و«البارجيل الإخبارية» يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وموقع ومنصة البارجيل الإخبارية، اتفاقية تعاون مشترك تخدم المجالات الإعلامية والبحثية، وفي المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووقّع الاتفاقية عن مركز تريندز الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، فيما وقّعها عن جانب البارجيل حسين البلوشي، المدير والمؤسس للمنصة، بحضور عدد من مسؤولي وموظفي الجانبين.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي: «إن الاتفاقية مع موقع ومنصة البارجيل الإخبارية جاءت في إطار استراتيجية (تريندز) لتعزيز التعاون والشَّرَاكات البحثية والعلمية مع الجهات الإعلامية والمؤسسات والمراكز البحثية والفكرية المحلية والإقليمية والعالمية، بما يحقق الاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية المتراكمة لديها. كما تأتي تأكيداً للروابط المتميزة بين الطرفين، وسعياً منهما إلى توسيع القاعدة المعرفية والاستفادة من الخبرات الإعلامية والبحثية لديهما».

وأشاد بجهود المنصة الإعلامية المتميزة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تنص على التعاون في نشر المعرفة وبحوث ودراسات تريندز، إضافة إلى التعاون في مجالات استطلاعات الرأي، وتبادل الخبرات لدى الطرفين والاستفادة منها.

بدوره، قال حسين البلوشي: إن التعاون بين «البارجيل الإخبارية وتريندز» يؤسس لعلاقات متميزة بين الطرفين، ويوسع القاعدة المعرفية للاستفادة من الخبرات الإعلامية المتراكمة لدى الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية، مثمناً جهود مركز تريندز للبحوث والاستشارات البحثية والعلمية، وقال: «إن سمعة المركز وجهوده لنشر المعرفة التي تستشرف المستقبل، شكلت حافزاً مهماً لتوقيع هذه الاتفاقية، كما أن إصداراته ودراساته تتسم بالموضوعية والمنهجية العلمية، ومن شأنها تعزيز المعرفة الشاملة».

ورحب البلوشي بتعاون البارجيل الإخبارية مع مركز «تريندز» بما يخدم الأهداف المشتركة والمجتمع، وبما يدعم حركة البحث العلمي، وتحقيق فهم أعمق لمختلف القضايا الإقليمية والعالمية وتناولها من منظور شامل.