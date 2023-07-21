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الإمارات

بلدية دبي تكثف حملاتها التفتيشية على المؤسسات الغذائية

خلال حملات التفتيش (من المصدر)
22 يوليو 2023 02:10

آمنة الكتبي (دبي) 

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كثفت بلدية دبي حملاتها التفتيشية والروتينية لمتابعة المؤسسات الغذائية من خلال موظفي قسم التفتيش الغذائي المؤهلين للتصدي للمخالفات التي تؤثر على الصحة العامة من خلال زيارات المتابعة الميدانية للمؤسسات الغذائية، خاصة خلال فترة الصيف نظراً لسهولة فساد الأغذية الجاهزة للأكل والتأكد من طهي الأطعمة على درجات حرارة مناسبة.
وتهدف الحملات التفتيشية للتأكد من الالتزام بدرجات الحرارة التي تحفظ عليها الأغذية بعد التحضير «أكثر من 65° مئوية للحفظ الساخن وأقل من 5° للحفظ البارد» وعدم الاستهانة بهذه المخالفة، حيث إن حفظ الأطعمة على درجات حرارة في المدى الحراري الخطر (بين 5° إلى 65° مئوية) يؤدي إلى فساد الأغذية والأطعمة، وبالتالي حدوث حالات التسمم الغذائي.
كما يقوم موظفو البلدية بالتأكد من استيفاء المؤسسات الغذائية للاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية، وذلك من خلال الجولات التفتيشية المنظمة لهذا الغرض، ويتم التركيز على التوعية والتثقيف الصحي للعاملين بالمؤسسات الغذائية المختلفة، والتأكيد على تطبيق أفضل الممارسات الصحية، والالتزام بأعلى معايير النظافة الشخصية، وتوجيه المشرفين الصحيين بالمؤسسات الغذائية بضرورة القيام بمهام الإشراف على جميع العمليات التي تضمن سلامة الأغذية المتداولة.
كما تراقب فرق التفتيش عمليات تحضير الأغذية في المطاعم ومدى التزامهم بالشروط والمواصفات للتخزين والعرض والنقل، إضافة إلى مراقبة مدى التزام العاملين والمشرفيين الصحيين بالمؤسسات بمعايير النظافة الشخصية وتثقيفهم وتوعيتهم صحياً، والتأكيد على أهمية تطبيق أفضل الممارسات الصحية، والالتزام بالنظافة، وارتداء القفازات وغطاء الرأس.
وكشفت بلدية دبي أن أكثر من مليون و100 ألف منتج غذائي مسجل في نظام الأغذية الاستيراد والتصدير، حيث باتت إمارة دبي من أهم المراكز لتجارة الأغذية على مستوى العالم، وتستقبل منافذ الإمارة أكثر من 8 ملايين طن من الأغذية سنوياً يتم استيرادها من أكثر من 160 دولة.
حيث تعتبر إمارة دبي محوراً رئيساً لتجارة الغذاء ووجهة سياحية عالمية، وتستورد دبي منتجات غذائية من أكثر 160 دولة، ونسبة كبيرة من هذه المنتجات يتم إعادة تصديرها لدول أخرى في المنطقة، حيث تزاول أكثر من 23 ألفاً و400 مؤسسة غذائية نشاطها في دبي، وتوظف ما يزيد على 30 ألف متداول أغذية.

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