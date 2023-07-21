طقس الإمارات المتوقع غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً، جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 - 25 35 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:49 والثاني عند الساعة 03:32 والجزر الأول عند الساعة 09:59 والثاني عند الساعة 21:41.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 12:42 والثاني عند الساعة 00:23 والجزر الأول عند الساعة 18:59 والثاني عند الساعة 06:29.