شرطة أبوظبي وضمن مبادرة "لكم التعليق" تنشر فيديو لحادث بسبب الانحراف المفاجئ

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لحادث بسبب الانحراف المفاجئ .
ودعت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين إلى تجنب الانحراف المفاجئ، وتفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خاطئة، والتأكد من خلو الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر ، وعدم التنقل بين المسارات بطريقة متهورة تعرض السائق للخطر والتأكد من استخدامك للمسار الصحيح في حال الانتقال إلى طريق آخر.
#أخبارنا | بثت #شرطة_أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لحادث بسبب الانحراف المفاجئ .— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) July 21, 2023
التفاصيل :https://t.co/7oGZ9QOdPx#درب_السلامة #لكم_التعليق#الانحراف_المفاجئ pic.twitter.com/ko0U8ktMtO