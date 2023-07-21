شرطة أبوظبي وضمن مبادرة "لكم التعليق" تنشر فيديو لحادث بسبب الانحراف المفاجئ

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لحادث بسبب الانحراف المفاجئ .

ودعت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين إلى تجنب الانحراف المفاجئ، وتفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خاطئة، والتأكد من خلو الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر ، وعدم التنقل بين المسارات بطريقة متهورة تعرض السائق للخطر والتأكد من استخدامك للمسار الصحيح في حال الانتقال إلى طريق آخر.