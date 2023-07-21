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رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك بلجيكا باليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك بلجيكا باليوم الوطني لبلاده
21 يوليو 2023 11:00

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب، ملك بلجيكا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك فيليب.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ألكسندر دي كرو، رئيس وزراء مملكة بلجيكا.

المصدر: وام
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
الإمارات
بلجيكا
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