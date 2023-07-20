انطلاق «صيفي» المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي في أبوظبي

أبوظبي (وام)

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، انطلاق جلسات البرنامج الصيفي للمعهد الهندي للتكنولوجيا-دلهي، والتي تتضمن «التدريب الصيفي» و«الرياضيات التفاعلي»، وتهدف لتزويد الطلبة بمهارات مهمة في مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة، وتعزيز آفاق نجاحهم في امتحانات القبول الجامعي، بما في ذلك اختبارات قبول المعهد مستقبلاً.

وكانت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي قد وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي لافتتاح أول فرع عالمي للمعهد خارج الهند في أبوظبي، وسيطلق المعهد برامجه الأكاديمية مطلع عام 2024، بما في ذلك مجموعة من برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، علاوةً على تشغيل مراكز أبحاث متخصصة في مجال الطاقة المستدامة، ودراسات المناخ وعلوم الحوسبة والبيانات.

واختتم أمس برنامج التدريب الصيفي، وذلك بمشاركة أكثر من 100 طالب من الطلبة الذين تجاوزت أعمارهم 15 عاماً، وحققوا معدلات لا تقل عن 75% في نتائج العام الأكاديمي الماضي، مع نتيجة 80% في مواد العلوم والرياضيات.

وقدّم أساتذة المعهد للطلبة فرصة مميزة لتعلم العديد من مجموعة من المواضيع، بما في ذلك علوم المواد والروبوتات والجسم البشري ومبادئ التفكير التصميمي وهندسة الطائرات من دون طيار وغيرها، وذلك عبر سلسلة من الجلسات النظرية والتجارب العملية التفاعلية التي تعزز التجربة التعليمية للطلبة خلال الصيف.

ويستمر البرنامج الصيفي الأسبوع المقبل مع انطلاق برنامج الرياضيات التفاعلي على مدى ثلاثة أسابيع، خلال الفترة الممتدة بين 24 يوليو وحتى 12 أغسطس. ويستقطب هذا البرنامج مشاركة 30 طالباً وطالبة الذين حققوا معدلات لا تقل عن 75% في نتائج العام الأكاديمي الماضي، مع نتيجة 80% في مواد العلوم والرياضيات، حيث يشاركون في جلسات تدريب تفاعلي تغطي مواضيع الحساب التفاضلي والتفاضل والتكامل والمعادلة التفاضلية ونظرية الاحتمالات ونظرية المصفوفة، وغيرها من علوم الرياضيات، وذلك تحت إشراف نخبة من أساتذة المعهد المرموق.