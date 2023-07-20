8 شهادات آيزو لـ«محمد بن راشد للإسكان»

دبي (الاتحاد)

في إنجاز يعكس مدى التزامها بمبادئ ومعايير التميز والابتكار والاستدامة، حصلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على ثمانٍ من شهادات الآيزو الدولية المرموقة، في تأكيد جديد على حرص المؤسسة على تبنّي أعلى معايير الجودة، واتباع أفضل الممارسات العالمية لتقديم خدمات نوعية على مستوى رفيع من التميز، وسعيها الدؤوب لتحقيق أعلى درجات الرضا لعملائها.

وقالت مريم السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والتطوير: «يأتي هذا الإنجاز كنتيجة مباشرة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتقديم خدمات حكومية استباقية هدفها الأول إسعاد المتعاملين باتباع أفضل الممارسات في الإدارة والعمل، وجعل الابتكار والاستدامة مبادئ أساسية لمنظومة العمل في المؤسسة».

وأضافت: «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مستمرة في تقديم حلول الإسكان الميسّرة بجودة عالية، مع تطبيق أفضل المعايير الدولية في قطاع الإسكان.

ولا شك في أن تحقيق ثمانٍ من شهادات الآيزو الدولية المرموقة ما هو إلا حافز لفريق عملها على السعي نحو مستويات أعلى من التميز بما يعيننا على تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم أفضل الخدمات، ومضاعفة الجهود من أجل تعزيز مكانة المؤسسة كجهة رائدة في قطاع الإسكان». جاء ذلك على هامش اجتماع إدارة الاستراتيجية والتطوير في المؤسسة، بحضور محمد الشحي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان، وجاسم الشميلي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم، لمناقشة سبل تطوير آليات مبتكرة لنيل المزيد من مظاهر التقدير الدولية التي تعد مؤشراً موضوعياً ومحايداً على مستوى أداء المؤسسة التي لا تتنازل عن التزامها الدائم بالجودة رفيعة المستوى.

وشملت شهادات الآيزو الثماني التي حصدتها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان: استمرارية الأعمال وخطط الطوارئ، وإدارة أنظمة الشكاوى، ونظام إدارة الجودة، ونظام أمن المعلومات، ونظام حوكمة التحوّل الرقمي، ونظام الحوكمة المؤسسية، ونظام ميثاق سعادة المتعاملين، إضافة إلى نظام استطلاعات الرأي.