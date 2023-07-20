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عجمان تحقق 99.9% في نسبة المياه المعالجة

عجمان تحقق 99.9% في نسبة المياه المعالجة
21 يوليو 2023 01:02

عجمان (وام)

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، تحقيق المياه المعالجة في الإمارة ما نسبته 99.9% من الكمية الناتجة، كما بلغت كمية مياه الصرف الصحي المعالجة المستخدمة في الزراعة 4,995,000 متر مكعب، وفقاً للتقرير الصادر عن الدائرة للنصف الأول من العام الحالي 2023.
وأكد المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن الدائرة تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي المتمثل بتعزيز الإدارة المتكاملة للنفايات، بالإضافة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، موضحاً أن التعاون المتبادل مع شركاء النجاح يسهم في تحقيق أفضل النتائج في المجال الحيوي الذي يلقي بظلاله على نواحي الحياة كافة، مضيفًا أن الدائرة قدمت تجربة نوعية بالتعاون مع شركة عجمان للصرف الصحي، لمعالجة المياه الناتجة عن الصرف الصحي وإعادة استخدامها وفقاً للخطط المحددة.
وأشار إلى أن عملية المعالجة تأتي ضمن نظام المعالجة الثلاثية والتي تعد من أحدث التقنيات المستخدمة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي.

عجمان
الإمارات
دائرة البلدية والتخطيط
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