وفد «وام» يبحث تعزيز التعاون في نيوزيلندا

أوكلاند (وام)

بحث وفد وكالة أنباء الإمارات «وام»، برئاسة محمد جلال الريسي، مدير عام الوكالة، سبل تعزيز التبادل الإخباري والتعاون الإعلامي مع المسؤولين في عدد من المؤسسات الإعلامية والصحفية في نيوزيلندا، ومشاركة تلك المؤسسات في الدورة المقبلة من الكونجرس العالمي للإعلام خلال نوفمبر المقبل. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد وكالة أنباء الإمارات لنيوزيلندا مؤخراً، وزار خلالها عدداً من المؤسسات الإعلامية هناك في إطار حرص (وام) على إبرام شراكات متميزة وتعاون وثيق مثمر مع وسائل الإعلام النيوزيلندية، واستعراض ما تمخض عنه الكونجرس العالمي للإعلام بدورته الأولى العام الماضي من توصيات ومخرجات مع شركائها من مختلف أنحاء العالم.