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قرقاش: المرحلة تتطلب توحيد الجهود لضمان مستقبل مزهر

أنور قرقاش
21 يوليو 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود لمواجهة التحديات وضمان مستقبل مزهر، مشيراً إلى أن تطوير الشراكات التنموية ضمانة لمواصلة مسيرة التنمية والتطوير وتلبية تطلعات الشعوب في الرخاء والرفاه الاجتماعي.
وكتب معاليه، في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع عبر «تويتر»: «تشرفت بالمشاركة ضمن وفد الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى القمة الخليجية التشاورية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، تعزيز العمل المشترك وتطوير الشراكات التنموية ضمانة لمواصلة مسيرة التنمية والتطوير وتلبية تطلعات شعوبنا في والرخاء والرفاه الاجتماعي».
وأضاف، «دول الخليج العربية تتمتع بإمكانات ورؤى واضحة تستهدف التنوع الاقتصادي والاستثماري والانفتاح على العالم بما ينعكس إيجاباً على دول المنطقة، الإمارات في صلب هذا التوجه إيماناً منها بأجندة الازدهار الإقليمي الشامل، فالمرحلة تتطلب توحيد الجهود لمواجهة التحديات وضمان مستقبل مزهر».

أنور قرقاش
الإمارات
مجلس التعاون الخليجي
آسيا الوسطى
دول الخليج
دول الخليج العربي
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