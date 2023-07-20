حرم الرئيس التركي تشيد بدعم الشيخة فاطمة لمسيرة المرأة

أبوظبي (وام)

أشادت حرم فخامة الرئيس التركي أمينة أردوغان، بدعم «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لمسيرة المرأة وتعزيز جهود تمكينها.

جاء ذلك خلال زيارتها والوفد المرافق، مقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، حيث كان في مقدمة مستقبليها معالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، ونورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام.

وأعربت نورة السويدي عن اعتزازها بزيارة أمينة أردوغان مقر الاتحاد النسائي العام، منوهة بمتانة العلاقات الإماراتية -التركية، التي تزداد رسوخاً، بفضل الرؤية السديدة للقيادة في البلدين الصديقين.

واطلعت أمينة أردوغان، خلال الزيارة، على إنجازات دولة الإمارات في مجال دعم وتمكين المرأة، والتي جاءت نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لهذا الملف الحيوي، والحرص على تكافؤ الفرص في شتى ميادين العمل والحياة.

كما اطلعت حرم الرئيس التركي على ما شهده ملف التوازن بين الجنسين من إنجازات نوعية في مؤسسات الدولة، وما حققته الإمارات من نقلة نوعية في تصنيفها بمؤشرات التنافسية العالمية.

واطلعت أمينة أردوغان على مبادرات وبرامج ومشاريع الاتحاد النسائي العام التي جاءت ترجمةً لرؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بضرورة استشراف مستقبل المرأة الإماراتية، والسعي للتطوير المستمر عبر أفضل الممارسات، بما يتوافق مع خصوصيتها، وإعداد أحدث الدراسات والخطط المبتكرة، وتزويد صانعي القرار بالمعلومات الموثقة والمستوفية. وأعربت أمينة أردوغان عن سعادتها بزيارة مقر الاتحاد النسائي العام الذي أسسته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لدعم المرأة وتعزيز مسيرة وجهود تمكينها بشتى المجالات.