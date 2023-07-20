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نهيان بن زايد يشهد حفل تخريج الدورة المشتركة لكلية القيادة والأركان المشتركة

نهيان بن زايد خلال تكريم الخريجين بحضور سعيد سالمين العلوي
21 يوليو 2023 01:03

أبوظبي (وام)
شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي أمس حفل تخريج الدورة المشتركة الـ 32 لكلية القيادة والأركان المشتركة والذي أقيم في مقر الكلية.
وألقى العميد الركن سعيد سالمين العلوي قائد كلية القيادة والأركان المشتركة كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور وشكر رعاية سموه للحفل.. مثمناً حرص قيادة الدولة على مشاركة أبناء الوطن فرحتهم والاحتفاء بإنجازاتهم مع زملائهم من الدول الشقيقة والصديقة. 
وأشار إلى أن دورة القيادة والأركان 32 المشتركة نفذت منهجاً ثرياً بالمعارف والعلوم، غنياً بالعديدَ من التمارين على المستوى العملياتي مطبقةً مفاهيم ومبادئ وأدوات التخطيط المشترك، وأعدت البحوث العلمية التي تهدف إلى دراسة وحل المعضلات العسكرية، وفهم بيئة العمليات متعددة المجالات.

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وأوضح قائد الكلية أن منهاج الدورة شمل العديد من الدراسات الوطنية والأمنية بأبعادها المختلفة، وتُوِّجت الأنشطة بتمرينٍ نهائيٍ مشتركٍ يوظف جميع المعارف والقدرات والخبرات المكتسبة، توافقاً مع أهداف الدورة، وفقاً لأحدث الأساليب في التعليم والتقويم.
وأكد العميد الركن سعيد سالمين العلوي أن كلية القيادة والأركان المشتركة سوف تمضي بروح فريق العمل الواحد وفقَ رؤية واضحة، واستراتيجية مدروسة نحو التميّز والريادة، مثمناً جميع من أسهم في دعم مهمة الكلية ابتداءً من المجلس الأعلى للكلية والعسكريين والمدنيين ذوي الخبرات العملياتية والقيادية والأكاديمية من جميع وزارات ومؤسسات الدولة. وهنأ قائد الكلية الخريجين مثنياً على عملهم المتميز وحسن أدائهم في إنجاز متطلبات منهاج الدورة وأوصاهم باستثمار ما وصلوا إليه والحرص على اكتساب الخبرات والمهارات الجديدة. بعد ذلك أعلنت نتائج الدورة الـ 32.. وقام سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان بتوزيع الجوائز والشهادات على الضباط المتفوقين والخريجين من الدول الشقيقة والصديقة.. 
وهنأ سموه الخريجين.. متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم القيادية خلال مسيرة عملهم العسكري. بعدها التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة التي جمعت سمو راعي الحفل وهيئة قيادة الكلية وكوادر التدريس والخريجين. حضر الاحتفال الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة، ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.

نهيان بن زايد
الإمارات
كلية القيادة والأركان المشتركة
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