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الإمارات وأذربيجان تعقدان الدورة الأولى للجنة المشاورات القنصلية

الإمارات وأذربيجان تعقدان الدورة الأولى للجنة المشاورات القنصلية
21 يوليو 2023 01:02

أبوظبي (وام)

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عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان اجتماع الدورة الأولى للجنة المشاورات القنصلية بينهما لدفع وترسيخ التعاون في جميع المجالات القنصلية المشتركة لرعاية وخدمة مواطني البلدين. 
ترأس الاجتماع - الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي - كل من فيصل لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية من جانب دولة الإمارات، وإميل سافروف، مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية الأذربيجانية من الجانب الأذربيجاني. 
وأكد فيصل لطفي أهمية التعاون في المجال القنصلي ودوره في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بما تحقق من تطورات إيجابية خلال الأعوام الماضية.
وعلى صعيد العلاقات القنصلية الثنائية عبر عن شكره للجهود التي بُذلت من الجانبين لتقديم خدمات قنصلية متميزة وتسهيل تنقل مواطني البلدين مشيرا إلى أن ما يقارب 10000 مواطن إماراتي زاروا أذربيجان خلال الربع الأول من عام 2023. 
بدوره أشاد إميل سافروف، مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية الأذربيجانية بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تؤديه من دور حيوي على مختلف الأصعدة مؤكداً أهمية هذه اللجنة في تعزيز أطر التعاون القنصلي في المجالات كافة.

التصديق الإلكتروني
بحث الجانبان خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين وخطط متابعتها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك، وتم تبادل الممارسات الفضلى في مجال الخدمات القنصلية. واستعرض الجانب الإماراتي نبذة عن خدمة التصديق الإلكتروني والمتضمن ملخصاً عن القرار الوزاري بشأن التصديق على الفواتير التجارية ونبذة عن نظام تصديق المستندات الإلكتروني ومشروع البعثة الذكية وقدم شرحا لنظام وثيقة العودة وكيفية عمل بعثات الدولة في الخارج في المجال القنصلي، وذلك في إطار تبادل الخبرات في المجال القنصلي.

تطوير العلاقات بين البلدين
نقل فيصل لطفي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وإشادته بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القنصلي، وأكّد حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة الرشيدة، وأضاف أن العلاقات الثنائية بين الإمارات وأذربيجان شهدت نقلات نوعية أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخها والمضي بها قدماً سواء على المستويين الثنائي والعالمي. 
ومن جانبه أثنى إميل سافروف، مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية الأذربيجانية على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الماضية، خاصة في مجال التعاون القنصلي، مؤكداً أن بلاده تطمح إلى تطوير التعاون و تبادل الخبرات مع دولة الإمارات في هذا المجال، بما يعود بالنفع على مواطني البلدين، ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأشاد بالخدمات الرقمية التي تقدّمها وزارة الخارجية. شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الخارجية في دولة الإمارات إلى جانب ممثلين عن الجهات المختصة في جمهورية أذربيجان.

الإمارات وأذربيجان
الإمارات
أذربيجان
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