30 كُرسياً مُتحركاً من «برجيل الطبية» لـ«زايد العليا»

أبوظبي (الاتحاد)

قدّمَت برجيل دارك للرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل التابعة لمدينة برجيل الطبية بأبوظبي، إحدى المنشآت الرئيسة لبرجيل القابضة، 30 كرسياً متحركاً لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ضمن مبادرة «وياكم في الخير»، التي تهدف لدعم المجتمع وتحقيق القيم المجتمعية الإيجابية وترسيخ قيم العطاء والترابط والتماسك بين أفراد المجتمع.

وجاء ذلك خلال فعالية أُقيمت بمقر المؤسسة في أبوظبي تم خلالها توزيع الكراسي على عدد من أصحاب الهمم، بحضور عبدالله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وجون سونيل الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، وعمران الخوري عضو مجلس إدارة برجيل القابضة ورئيس تطوير الأعمال بالمجموعة، وحمد الحوسني الرئيس التنفيذي للشراكات بالمجموعة وعدد من المسؤولين الإداريين.

وثمن الحميدان الإهداء لتوزيعه على المحتاجين من أصحاب الهمم، مشيداً بتلك الخطوة التي تأتي استمراراً لمبادرات التعاون بين الجانبين وبهدف دعم المجتمع، وتكريس ثقافة العطاء، مؤكداً أن هذه المبادرة تحقق فائدة كبيرة وستساعد على تحسين الحياة اليومية لهم ولذويهم، وتوفير الراحة والرفاهية لهم. وأشاد بمجموعة برجيل الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، والتي تتمتع بنمو وحضور متصاعد في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال توفيرها خدمات الرعاية الصحية وخدمات تُعنى بإدارة شؤون المرضى وخدمات أخرى بمعايير عالية. كما أوضح عبد الله الحميدان، أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ترتبط بشراكة استراتيجية منذ ديسمبر 2021 مع برجيل الطبية حيث تقوم المجموعة بشراء بعض منتجات المؤسسة من مخرجات أول ورشة متخصصة من نوعها على مستوى العالم في تطوير منتجات بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بمجهود أصحاب الهمم باستخدام الطابعة HP Jet Fusion 4200 series لإنتاج الدعامات الطبية للأطراف عبر طباعتها بوساطة طابعة ثلاثية الأبعاد. وأكد عمران الخوري، حرص برجيل القابضة على الالتزام بالمسؤولية المجتمعية من خلال خلق مبادرات إجتماعية تدعم برامج ومشاريع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

من جهته، أشار وليد توفيق الرئيس التنفيذي للعمليات في مستشفى برجيل إلى أن هذه اللفتة الإنسانية، جاءت لتقديم الدعم والمساندة لأصحاب الهمم، بما يؤكد على الدور المجتمعي الذي تؤديه مجموعة برجيل وتحقيق أواصر التعاون والمشاركة في دعم المجتمع.