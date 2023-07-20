ورشة حول السلامة والصحة المهنية بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة ورشة عمل في مقرها الرئيس بشأن التوعية بمتطلبات السلامة والصحة المهنية للعاملين في قطاع البناء والإنشاء في أبوظبي.

واستهدفت الورشة بشكل مباشر الناطقين بغير اللغة العربية، وبالتحديد شركات المقاولات التي تم حديثاً اعتماد أنظمتها الخاصة بإدارة الصحة والسلامة المهنية، وبهدف اطلاعهم على كافة المستجدات الخاصة بالإجراءات الواجب اتخاذها لتوفير أفضل بيئات العمل وأكثرها أماناً، صوناً لسلامة العمال والممتلكات العامة والخاصة، وتحقيقاً لأفضل مستويات السلامة الخاصة بالمجتمع، والمحيط الحيوي للمواقع الإنشائية.

وتأتي سلسلة الورش ضمن إطار حرص البلدية على تعزيز الوعي لدى العاملين في شركات البناء والإنشاء بنظام إمارة أبوظبي للصحة والسلامة المهنية.

حضر الورشة عدد كبير من ممثلي الشركات العاملين في قطاع البناء والإنشاء في أبوظبي، وتناولت الورشة - باللغة الإنجليزية - العديد من المحاور للتعريف بالإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وكذلك دور بلدية مدينة أبوظبي في تنظيم قطاع البناء والإنشاء ومراقبته.

وحثت الورشة على أهمية التقيد بتطبيق آلية نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وكذلك التوعية بآلية استخدام نظام الأداء الإلكتروني لتطبيق منظومة السلامة والصحة المهنية، وطريقة الدخول في نظام الأداء ورفع المتطلبات الإلزامية.

وفي ختام الورشة تم فتح المجال أمام ممثلي الشركات لطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم فيما يتعلق بإجراءات وقوانين السلامة والصحة المهنية في المواقع الإنشائية.