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«محمد بن راشد للطب» تتسلّم شهادة ودرع الاعتماد المؤسسي

محمد الحوقاني وعامر شريف وعلوي الشيخ والحضور خلال تسلم شهادة ودرع الاعتماد (من المصدر)
21 يوليو 2023 01:02

العين (الاتحاد)

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منح المعهد الوطني للتخصّصات الصحية، المعهد الوطني المسؤول عن قيادة وتنظيم التطوير المهني للقوى العاملة في القطاع الصحي، شهادة ودرع الاعتماد المؤسسي إلى جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وذلك بعد استيفائها معايير الاعتماد المؤسسي.
وقال الدكتور محمد الحوقاني، الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية: «يسرّ المعهد الوطني للتخصّصات الصحية أن يمنح جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية شهادة ودرع الاعتماد المؤسسي، حيث تُعدّ الجامعة إحدى مؤسسات التعليم العالي الرائدة في مجال الطب والصحة، والتي لعبت دوراً بارزاً في الارتقاء بمستوى التعليم الصحي، وتخريج كوادر مُتميّزة في مجال الرعاية الطبية».
وأضاف: «ساهمت العديد من العوامل الإيجابية البارزة في تأهيل جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للحصول على شهادة الاعتماد المؤسسي، والتي تمثّلت في حوكمة التعليم الطبي وتوفر الموارد وبيئة التدريب في المواقع التدريبية والتي تشمل مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومستشفى راشد، ومستشفى دبي للأسنان، ومستشفى لطيفة، ومستشفى دبي، ومستشفى الجليلة للأطفال، ومستشفى حتا».
واختتم الدكتور محمد الحوقاني تصريحه بالقول: «تمّ اعتماد برنامج طبّ الأطفال في مستشفى الجليلة للأطفال والذي يتضمّن 60 طبيباً مُتدرّباً، وذلك بالاستناد على 5 مجالات رئيسة: الحوكمة، بيئة التدريب، المتدربين، أعضاء هيئة التدريس ومواصلة التحسينات والابتكار، والتي تُشكّل معايير مهنية عالية المستوى، نهدف للحفاظ عليها من أجل تعزيز قدرة القوى العاملة الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية المُقدّمة لكافة القاطنين على أرض الإمارات».
من جهته، أعرب الدكتور علوي الشيخ علي، المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أنه جاء تتويجاً للجهود الحثيثة لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية متمثلة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. وأكد أن المؤسسة وبصفتها أول نظام صحي أكاديمي في إمارة دبي، تحرص على توفير أفضل برامج الدراسات الطبية العليا، بهدف إعداد وتطوير كوادر محلية متخصصة ومؤهلة لتلبية متطلبات مستقبل الرعاية الصحية، وذلك تحقيقاً لرؤية المؤسسة: «معاً نرتقي بصحة الإنسان».
وأضاف الدكتور علوي الشيخ علي:«إن هذا الإنجاز هو خطوة أولى نحو تطوير المزيد من برامج الإقامة والزمالة المعتمدة في مختلف التخصصات الطبية مستقبلاً، والتي ستساهم بدورها في إعداد جيل واعد من قادة مستقبل الرعاية الصحية، والذي سيواكب جهود وتطلعات حكومة دبي في تعزيز مكانة الإمارة كمركز فاعل ومؤثر في قطاع الرعاية الصحية لخدمة الإنسانية جمعاء».
يجدر بالذكر أن المعهد الوطني للتخصصات الصحية أنشئ بقرار من مجلس الوزراء وألحق بجامعة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز جودة التعليم الطبي عن طريق اعتماد المستشفيات وإجراء الامتحانات المهنية المتخصصة وفقاً لأفضل المعايير العالمية. ويُجري المعهد سلسلة من ورش العمل، والزيارات التقييمية للتعريف بمتطلبات الاعتماد، بهدف تطبيق أفضل معايير التدريب والتقييم، وضمان الارتقاء بمنظومة التعليم الطبي في الدولة.

المعهد الوطني للتخصصات الطبية
الإمارات
دبي
جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية
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